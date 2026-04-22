WM 2026
DFB-Team: Serge Gnabry bestätigt WM-Aus
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026: Versöhnungstelefonat zwischen Undav und Nagelsmann
Videoclip • 01:18 Min
Serge Gnabry wird der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 fehlen.
Serge Gnabry hat sein Aus für die anstehende WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bestätigt.
"Die letzten Tage waren schwer zu verarbeiten. Eine Saison beim FC Bayern München, in der nach dem Gewinn der Bundesliga am Wochenende noch einiges vor uns liegt. Was den Traum von der Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft angeht: Für mich ist er leider vorbei", schrieb der Stürmer des FC Bayern auf Instagram.
"Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus unterstützen", führte er aus und erklärte, dass er jetzt "den Fokus auf die Regeneration" legen wolle, um "rechtzeitig zur Vorbereitung zurückzukommen".
Gnabry war von Bundestrainer Julian Nagelsmann fest für die WM eingeplant gewesen, zog sich aber vor wenigen Tagen einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zu, der ihn zu einer monatelangen Pause zwingt.
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