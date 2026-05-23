Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß äußert nach der DFB-Kaderbekanntgabe erneut Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Uli Hoeneß hat abermals gegen Julian Nagelsmann ausgeteilt und den Bundestrainer für dessen Kommunikation rund um die Rückholaktion von Manuel Neuer kritisiert. "Die Art und Weise war nicht in Ordnung", sagte der Ehrenpräsident von Bayern München im "Spiegel"-Spitzengespräch.

"Ich fand es nicht fair." Es sei ein Fehler gewesen, bereits im Frühjahr die Entscheidung zu verkünden, dass Oliver Baumann die Nummer eins bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) sein werde. Sportlich verteidigte Hoeneß jedoch den Entschluss, mit Neuer anstelle von Baumann im DFB-Tor zu planen.

Kritisch beurteilt der langjährige Bayern-Manager auch die Planung mit Joshua Kimmich. Dass der DFB-Kapitän unter Nagelsmann als Rechtsverteidiger spielt, ist für Hoeneß nicht nachvollziehbar.

"Joshua Kimmich brauche ich im Mittelfeld. Auf keinen Fall rechts hinten, Führungsspieler kann er da nicht sein", sagte der 74-Jährige. Er plädiert für einen "Bayern-Block" im Mittelfeld mit Kimmich und Teamkollege Aleksandar Pavlovic.