ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Kimmich trifft Münchens Kulttaxifahrer Cissé Videoclip • 02:02 Min Link kopieren Teilen

Der Vertrag von Max Eberl beim FC Bayern München läuft im Sommer 2027 aus. Jetzt hat sich Uli Hoeneß zu einem möglichen Verbleib des 52-Jährigen geäußert. Dabei erinnert er auch an die Zeit unter Thomas Tuchel.

Uli Hoeneß hat Zweifel an einer Vertragsverlängerung des FC Bayern München mit Sportvorstand Max Eberl geäußert. FC Bayern München: Newcastle United bastelt wohl an Deal mit möglichem Gordon-Nachfolger - Transfer-News und Gerüchte "Im Moment" stünden die Chancen auf einen Verbleib des 52-Jährigen bei "60:40", sagte der Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters im "Spiegel-Spitzengespräch" und bejahte zugleich die Frage, ob er noch Zweifel an Eberl habe. In diesem Zusammenhang erwähnte er, dass Eberl den Vertrag von Thomas Tuchel noch um ein weiteres Jahr verlängern wollte. "Karl (Rummenigge, d. Red.), Herbert Hainer und ich haben das verhindert. Wir haben gesagt, Thomas Tuchels Zeit ist vorbei", legte Hoeneß nach und erklärte, der Vereine stünde nicht so gut da, wenn Eberl damals seinen Willen bekommen hätte. Die Wege von Bayern München und Tuchel trennten sich im Sommer 2024 ein Jahr vor Ablauf des Vertrages nach nicht einmal anderthalbjährigem Engagement des heutigen englischen Nationaltrainers. Es war die erste titellose Saison seit 2011/2012 und das Ende der Serie von elf Meisterschaften. Auf Tuchel folgte nach langer Trainersuche Vincent Kompany, der für einen erneuten Aufschwung sorgte.

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