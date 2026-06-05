ran Fußball DFB-Team: WM-Aus für Bayern-Star? Nagelsmann mit Schock-Nachricht Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Vor dem USA-Duell sprechen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Offensivspieler Florian Wirtz vor der Presse - und haben eine schlechte Nachricht im Gepäck.

Am Samstagabend tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu ihrem letzten Testspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft an. Ab 20:30 Uhr geht es im Soldier Field in Chicago gegen Gastgeber USA (im Liveticker). Vor dem Härtetest haben sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Offensivstar Florian Wirtz den Fragen der Journalisten gestellt. Bittere Erkenntnis dabei: Lennart Karl hat sich im Training womöglich schwer verletzt und ist im Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen. Die Pressekonferenz zum Nachlesen.

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+++ Update, 20:07 Uhr: Ende der Pressekonferenz +++ Die Pressekonferenz ist beendet. Vielen Dank fürs Mitlesen.

+++ Update, 20:05 Uhr: Undav vs. Havertz: Wo liegt für Wirtz der Unterschied? +++ "Wir haben unsere Spielidee – und die wird mit egal welchem Personal gespielt. Natürlich haben unsere Stürmer verschiedene Qualitäten. Deniz hatte in dieser Saison unfassbare Zahlen, Kai ist vor allem in großen und wichtigen Spielen immer da. Er hat eine unfassbare Qualität. Wir sind froh, dass wir so einen guten Kader haben."

+++ Update, 20:01 Uhr: Nagelsmann mit schlechten Nachrichten zu Lennart Karl +++ "Leider hat sich Lenny heute verletzt im Training. Da müssen wir abwarten, was rauskommt. Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus und machen ein Bild, in Ruhe. Er muss jetzt selber erst einmal die Situation verarbeiten, wir auch. Dafür brauchen wir eine Diagnose. Und dann schauen wir, ob wir im Turnier hoffentlich mit ihm weitermachen können, oder ob wir einen Spieler nachnomminieren."

+++ Update, 19:59 Uhr: Macht sich Nagelsmann Sorgen wegen Neuer? +++ "Wenn ich einen Torwart hätte, der 22 ist, dann hätte ich größere Probleme mit der Situation. Aber Manu hat so viele Spiele und Momente schon erlebt, und er ist kein Spieler, der viele Testspiele braucht, um in den Rhythmus zu kommen", erklärte Nagelsmann. Die aktuelle Situation kennt Neuer demnach bereits aus den vergangenen zwei Jahren bei Bayern, wo er immer mal wieder Verletzungen hatte – und ohne richtigen Rhythmus immer wieder in bedeutende Spiele gegangen ist.

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+++ Update, 19:54 Uhr: Hat sich die Rolle von Wirtz verändert? +++ Wirtz ist sich sicher, dass sich seine Rolle im Team im Vergleich zum vorherigen Turnier verändert hat. Und das alleine deswegen, weil er seinerzeit noch zwei Jahre jünger war. "Ich habe jetzt ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt. Das Team ist zudem jünger geworden, ein paar ältere Spieler sind nicht mehr da. Dann braucht es neue Spieler, die voran gehen, und Verantwortung übernehmen wollen."

+++ Update, 19:52 Uhr: Erwartungen für das USA-Spiel +++ Gegen die USA möchte Nagelsmann, dass sich das Team zunächst in das Spiel "hineinarbeitet", dann soll es ob der eigenen Qualität zu "fußballerischen Glanzmomenten" kommen.

+++ Update, 19:50 Uhr: Nagelsmann mit Update zu Neuer +++ "Es geht ihm gut. Er ist auf dem Weg zu bester Fitness, trotzdem wollen wir morgen noch kein Risiko eingehen und der Struktur noch die Zeit geben und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es dann durch das Turnier perfekt verläuft und nichts passiert. Die Wade hatte ein paar Vorverletzungen. Richtung erstes Gruppenspiel wird er topfit sein und auch nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.“

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+++ Update, 19:48 Uhr: Wie gut ist Wirtz in Form? +++ "Ich fühle mich sehr, sehr gut, sehr fit. Ich weiß nicht, ob ich in Topform bin. Aber ich bin bereit, meine Rolle anzunehmen und voranzugehen – und ich habe richtig Lust auf das Turnier."

+++ Update, 19:45 Uhr: Nagelsmann und Wirtz da +++ Nach einer rund 15 Minuten andauernden Verspätung haben Nagelsmann und Wirtz nun auf dem Podium vor den Journalisten Platz genommen.

+++ Update, 19:15 Uhr: Willkommen zur Pressekonferenz +++ In rund 15 Minuten beginnt die Pressekonferenz des DFB-Teams vor dem Duell mit Gastgeber USA am Samstagabend. Stellung beziehen dabei Bundestrainer Julian Nagelsmann und Offensivstar Florian Wirtz.