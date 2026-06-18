DFB-Training: Nagelsmann als Neuer-Ersatz

Bundestrainer Julian Nagelsmann rückte im Training vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste zur Überraschung von Manuel Neuer ins Tor.

Da staunten Manuel Neuer und Co. nicht schlecht: Als sich die deutschen Torhüter gerade auf das zweite WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) vorbereiten wollten, machte ihnen plötzlich der Bundestrainer höchstpersönlich ihren Platz streitig.

Julian Nagelsmann stellte sich zwischen die Pfosten, hielt ein paar Bälle von Torwartcoach Andreas Kronenberg - und zeigte durchaus Talent. Dabei hat Nagelsmann einst Innenverteidiger gelernt.

Am Samstag (ab 22:00 Uhr im Joyn-Stream und Liveticker) wird dann aber selbstverständlich wieder Rückkehrer Neuer im Kasten stehen - und mal wieder einen Rekord aufstellen. Mit seinem dann 21. WM-Einsatz löst der Kapitän des FC Bayern (40) den Franzosen Hugo Lloris als WM-Rekordtorhüter ab.

Neuer erwartet gegen die Afrikaner wesentlich mehr Arbeit als zum Start gegen Curacao (7:1). "Wir müssen immer hellwach sein", sagte Kapitän Joshua Kimmich und warnte vor den schnellen Kontern des Leipziger Yan Diomande und seiner Kollegen: "Wenn du den Raum hinter dir mit 50, 60 Metern verteidigen musst und im Kopf nicht hellwach bist, kann es unangenehm werden im Wettrennen."