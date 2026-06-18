ran Fußball WM 2026: DFB-Camp im Fünf-Sterne-Bunker! So wohnen die deutschen Stars Videoclip • 01:58 Min Link kopieren Teilen

Wer soll gegen die Elfenbeinküste in der Startelf des DFB-Teams stehen? Eine ran-Umfrage in der Joyn-App liefert klare Ergebnisse.

Joyn-User wollen Deniz Undav in der Startelf sehen Das Ergebnis fiel dabei recht eindeutig aus. Knapp 32 Prozent sprachen sich dafür aus, Edeljoker Deniz Undav von Beginn auflaufen zu lassen. Mit jeweils rund elf Prozent folgten Leon Goretzka und Antonio Rüdiger auf den Plätzen zwei und drei. Spannend: Neun Prozent der Joyn-User stimmten für einen Torwartwechsel und wollen Oliver Baumann zwischen den Pfosten sehen.

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Die Umfrageergebnisse: Bild: Joyn

Joyn-User würden Leroy Sane auf die Bank setzen Die umstrittenste Personalie im DFB-Team ist aktuell zweifellos Leroy Sane. Dies spiegelt sich auch in der zweiten ran-Umfrage in der Joyn-App wider. Hier wurden die User gefragt, welcher Spieler aus der Startelf genommen und auf die Bank gesetzt werden soll. 46 Prozent stimmten für den Rechtsaußen von Galatasaray Istanbul. In dieser Umfrage zeigte sich aber auch die Zufriedenheit der deutschen Fans mit dem ersten Spiel gegen Curacao: 16 Prozent der Abstimmenden plädierten dafür, keine Wechsel vorzunehmen und die Startelf beizubehalten. Auf dem dritten Platz folgte Manuel Neuer, auch hier stimmten die Oliver-Baumann-Fans also fleißig ab.

Die Umfrageergebnisse: Bild: Joyn

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