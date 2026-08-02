ran Fußball WM2026: Robbie Williams crasht MagentaTV Videoclip • 07:21 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 ist beendet. Die nächste Ausgabe, das 100-jährige Jubiläum, wirft schon ihre Schatten voraus. ran hat alle Infos zur WM 2030.

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2030 wird erstmals in insgesamt sechs Ländern auf drei verschiedenen Kontinenten stattfinden. Das Turnier wird vom 8. Juni bis zum 21. Juli 2030 ausgetragen und damit fünf Tage länger sein als die Ausgabe 2026. Offizielle Gastgeber sind Marokko, Portugal und Spanien. Lediglich drei Spiele werden nicht in diesen drei Ländern ausgetragen. Warum das so ist, wer die TV-Rechte hat, wo die Spiele stattfinden werden, und alle weiteren wichtigen Informationen zum Turnier in vier Jahren findet ihr hier.

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Wer richtet das Turnier 2030 aus? Der offiziellen Bewerbung von Marokko, Portugal und Spanien stand kein Gegenkandidat entgegen. Daher werden 101 Spiele des Turniers in Europa und Afrika gespielt.

WM 2030: Warum finden Spiele in Südamerika statt? Grund für dieses erneute Mega-Event ist das 100-jährige Jubiläum der Weltmeisterschaft, welche 1930 erstmals in drei Stadien in Südamerika stattfand. Drei Spiele werden daher samt einer 100-Jahresfeier in Südamerika ausgetragen.

WM 2030: Warum wurden Argentinien, Uruguay und Paraguay ausgewählt? Das Jubiläumsspiel und die 100-Jahr-Feier werden in Montevideo (Uruguay) ausgetragen. Laut der FIFA "soll damit Uruguays Rolle als Gastgeber und Gewinner der WM-Auflage von 1930 gewürdigt werden". Argentinien hat als Finalist und daher Zweitplatzierter der ersten WM-Ausgabe ein Spiel bekommen. In Paraguay ist der offizielle Sitz des CONMEBOL, des südamerikanischen Fußballverbands, welcher 1930 die erste und einzige Konföderation war.

WM 2030: Wie werden Teams, die in Südamerika spielen, in den Turnierkalender eingearbeitet? Einen reibungslosen Ablauf der Spiele in Südamerika soll laut der FIFA durch "zusätzliche Tage für Reisen, Regeneration, Akklimatisierung und Vorbereitung gewährt" werden. Aktuell besteht der Plan, dass die sechs in Südamerika aktiven Teams elf bis zwölf Tage für Reisestrapazen und Akklimatisierung vor ihrem zweiten Gruppenspiel bekommen werden. Dafür sollen die drei Spiele sowie die Jubiläumsfeier vor der offiziellen Eröffnungsfeier stattfinden. Der aktuell offizielle Zeitplan der FIFA sieht dafür wie folgt aus: Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni 2030: 100-Jahr-Feier und Auftaktspiele von Uruguay in Montevideo, Argentinien im eigenen Land und Paraguay im eigenen Land

Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Juni 2030: Eröffnungsfeier und Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2030

Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni 2030: Auftaktspiele der anderen Teams der Gruppen Uruguays, Argentiniens und Paraguays

Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni 2030: Zweite Gruppenspiele aller Teams der Gruppen Uruguays, Argentiniens und Paraguays

Sonntag, 21. Juli 2030: Finale der Weltmeisterschaft 2030

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WM 2030: In welchen Stadien sollen Spiele stattfinden? Bisher ist der Plan, die WM in insgesamt 23 Stadien auszutragen. Das wäre die höchste Anzahl der WM-Geschichte und würde das Turnier von 2026 in den USA, Mexiko und Kanada direkt ablösen. Dort wurde in 16 Stadien gespielt. Der vorläufige Plan sieht vor, in elf Stadien in Spanien, sechs in Marokko und drei in Portugal zu spielen. Hinzu kommen die drei Austragungsorte in Südamerika. Ein Mega-Projekt wird aktuell in Casablanca, Marokko, umgesetzt. Dort entsteht das Grand Stade Hassan II mit geplanten 115.000 Plätzen für Fans. Auch das Santiago Bernabeu in Madrid und das Camp Nou in Barcelona werden wohl als Austragungsorte dienen. Bestätigt ist jedoch bisher kein Stadion.

WM 2030: Wo gibt es Tickets? Bisher können noch keine Tickets für die WM 2030 erworben werden. Es gibt aktuell noch keine offiziellen Informationen zum Verkaufsstart oder den Preisen.

WM 2030: Wer überträgt die Spiele im Free-TV? Die Fußball-WM 2030 wird erneut vollständig bei "Magenta TV" zu sehen sein. Das verkündete der Sender kurz vor dem WM-Finale 2026. Es ist davon auszugehen, dass auch "ARD" und "ZDF" wieder einige Partien durch eine Sublizenz zeigen werden. Hierzu gibt es bisher keine Bestätigung. 60 der insgesamt 104 Partien live, darunter auch die Partien der deutschen Mannschaft, waren 2026 in den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen.

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WM 2026: Wer zeigt Spiele im Livestream? Alle 104 Spiele der XXL-WM in Spanien, Portugal und Marokko zeigt in Deutschland nur die Telekom. Bei der Heim-EM 2024 und dem Turnier 2026 erwarben ARD und ZDF Sublizenzen von der Telekom, davon ist erneut auszugehen. Die Spiele, die im Free-TV von der ARD und vom ZDF übertragen werden, können zudem auch kostenlos im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Wer aber wirklich alle Partien des Turniers live sehen will, braucht ein Abo des Pay-TV-Angebots MagentaTV. Die Telekom hatte sicherstellen müssen, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht nämlich vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. MagentaTV hatte bereits die EM 2021, die WM 2022 und die EM 2024 komplett übertragen. WM-Rekordtorschützen: Top 20 der ewigen Torjägerliste

WM 2030: Welche Teams sind für das Turnier qualifiziert? Als Gastgeber werden Argentinien, Marokko, Spanien, Portugal, Uruguay und Paraguay sicher am Turnier 2030 teilnehmen. Für alle anderen Teams wird der Weg über ihre kontinentalen Qualifikationen gehen, die abhängig vom Verband zwischen 2027 und 2028 starten werden.

Findet die WM 2030 bereits mit 64 Teilnehmern statt? Seit einigen Monaten drängt Südamerikas Verbandschef Alejandro Dominguez auf eine WM mit 64 Teams, um mehr als nur drei Spieltage der Jubiläums-Version austragen zu dürfen. FIFA-Präsident ist dem Vorschlag nicht abgewandt, Gegenwind kommt vor allem aus Europa.

FIFA-Weltmeisterschaft 2030: Turnier-Überblick Zeitraum: 8. Juni – 21. Juli 2030

Gastgeber: Marokko, Portugal & Spanien (Jubiläumsspiele in Argentinien, Uruguay & Paraguay)

Finale: 21. Juli 2030

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde Auch interessant: Argentinien zeigt in der Niederlage das Gegenteil von Größe - Kommentar