Die umstrittenen WM-Pläne von FIFA-Präsident Gianni Infantino sind vom Tisch, doch die Kritik am Schweizer ebbt nicht ab. Bayern-Präsident Herbert Hainer findet ebenfalls klare Worte.

Nach dem Scheitern der umstrittenen Investorenpläne von FIFA-Präsident Gianni Infantino rund um die Fußball-WM hat sich Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, erleichtert gezeigt.

"Es ist ein Glück, dass dieser Spuk so schnell vorbeigegangen ist, wie er gekommen ist, und dass diese aberwitzige Idee vom Tisch ist", sagte er vor der Abreise des Rekordmeisters Richtung Asien, wo die Bayern eine gut einwöchige Marketingreise absolvieren.

Hainer zeigte sich fassungslos über das Vorgehen der FIFA. "Ich denke, die UEFA hat ganz klar gesagt, dass sie Transparenz vermisst – und hat auch von Vertrauensverlust gesprochen. Dieser Vorgang ist eigentlich unglaublich, dass niemand eingeweiht war vorher von den ganzen Verbänden und das über Nacht auf den Tisch kam", stellte der 72-Jährige fest.

Infantino hatte am Dienstag mitgeteilt, dass er die Gründung der FIFA Forward Enterprise (FFE), einer Tochtergesellschaft, die alle kommerziellen Aktivitäten und Turnierorganisationen bündeln sollte, plane. An dieser sollten externe Investoren Anteile erwerben können.