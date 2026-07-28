Fußball-WM: Gianni Infantino plant WM-Verkauf mit der FIFA - es geht um 20 Milliarden Dollar

:newstime Trump will Infantino als neuen UN-Generalsekretär Videoclip • 01:01 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Gianni Infantino will mit der FIFA offenbar Anteile an einem neuen Unternehmen verkaufen – und damit weitere Milliarden Dollar einnehmen.

Die FIFA plant angeblich den Verkauf von Minderheitsanteilen von 20 bis 30 Prozent an einem neuen kommerziellen Unternehmen, das 20 Milliarden Dollar wert sein soll. Das berichten die "Times", der "Telegraph" und die "Financial Times". Das Unternehmen soll die WM kontrollieren. Den Berichten zufolge sollen schon vorläufige Vereinbarungen über die Bedingungen eines Deals unterzeichnet worden sein, der einen Wert von umgerechnet mehr als 17 Milliarden Euro haben könnte. Es heißt, die Regierung von US-Präsident Donald Trump sei bezüglich des Plans konsultiert worden. Regelhüter geben krassen VAR-Fehler bei WM zu - Argentinien profitierte

DFB-Team: Entscheidung um Joshua Kimmich Am Abend bestätigte die FIFA die Bericht. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kongress und das Council plant der Weltverband die Gründung der FIFA Forward Enterprise (FFE), einer Tochtergesellschaft, die alle kommerziellen Aktivitäten und Turnierorganisationen bündeln soll. Demnach würde diese unter "alleiniger Kontrolle" der FIFA stehen. Und: "Langfristige Investoren sollen sorgfältig ausgewählt werden und Minderheitsbeteiligungen ohne Kontrollrechte an der FFE erwerben", hieß es im FIFA-Statement.

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FIFA will Fußball-WM verkaufen: UEFA äußert Kritik Die UEFA äußerte bereits Kritik daran und schrieb, dass damit eine Grenze überschritten werde, "die die führenden Institutionen des Fußballs niemals überschreiten dürfen. Die UEFA nimmt diese Angelegenheit äußerst ernst. Das sollten auch alle nationalen Fußballverbände tun." Und weiter: "Die Seele und die Führung des Fußballs sind keine Vermögenswerte, mit denen gehandelt werden darf – insbesondere dann nicht, wenn völlig intransparent ist, wer finanziell davon profitiert. Keiner von uns besitzt den Fußball. Es ist nicht an der FIFA, ihn zu verkaufen."

WM-Verkauf: Welche Rolle spielt die Trump-Familie? Unterstützung bekommt der Weltverband bei seinem Vorhaben von der Bank JPMorgan und Joshua Kushner, dem Gründer von Thrive Capital, einer Investmentfirma, die heute eine der bekanntesten Geldgeber der Tech-Branche ist. Joshua ist der Bruder von Jared Kushner, der wiederum der Ehemann von Ivanka Trump ist und in der ersten Amtszeit von Donald Trump dessen Chefberater im Weißen Haus war. Joshua Kushner hat sich in der Vergangenheit jedoch eher von den Absichten der Trump-Familie distanziert und gilt eher als Anhänger der Demokraten.

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