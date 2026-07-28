WM
Gianni Infantino soll vor Justiz-Ausschuss: US-Abgeordneter fordert Offenlegung der Kontakte zu Donald Trumps Regierung
Aktualisiert:von Dominik Hager
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Trump will Infantino als neuen UN-Generalsekretär
Videoclip • 01:01 Min • Ab 12
Der demokratische US-Abgeordnete Jamie Raskin fordert eine Offenlegung der Kontakte der FIFA zur Regierung um Präsident Donald Trump. Weltverbands-Boss Gianni Infantino soll vor dem Justizausschuss erscheinen.
Es ist kein Geheimnis, dass sich US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino prächtig verstehen.
Im Dezember 2025 verlieh die FIFA Trump am Rande der WM-Auslosung sogar den Friedenspreis. Beim Turnier selbst sorgte ein Anruf des 80-Jährigen bei Infantino, infolge dessen die Rot-Sperre von US-Star Folarin Balogun aufgehoben und zur Bewährung ausgesetzt wurde, für heftige Diskussionen.
Folgerichtig ist die Skepsis beiden gegenüber groß. Der demokratische US-Abgeordnete Jamie Raskin hat die FIFA und ihren Präsidenten Infantino nun in einem Brief aufgefordert, Infos über Kontakte zur US-Regierung vorzulegen.
Der Weltverbands-Boss solle nun bei seinem nächsten USA-Aufenthalt für eine Befragung vor dem Justizausschuss des Repräsentatentenhaus erscheinen.
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WM 2026: Raskin beäugt die Ticketpreise skeptisch
Ebenso forderte Raskin, dass die FIFA alle Geldtransfers und Geschenke an Trump, dessen Familie und die Regierung in einer Liste offenlegt. Sellbiges gelte für die Kommunikation zwischen dem Fußball-Weltverband und der US-Regierung bezüglich der Ticketpreise.
Diese wurden von vielen als völlig überzogen kritisiert. Kurz vor dem WM-Finale gab es daher sogar noch verfügbare Karten, wenn auch zu irren Preisen.
Raskin ist außerdem bestrebt, Besucherlisten aus den FIFA-Büros in Miami und New York einzusehen und fordert den Verband auf, bis zum 9. August auf die genannten Punkte zu antworten. Als ranghöchster Demokrat im Ausschuss ist der 63-Jährige ein einflussreicher Politiker in den USA.
Wollte die FIFA die Trump-Regierung beeinflussen?
Skeptisch machte Raskin zudem, dass die FIFA eine Bürofläche im New Yorker Trump Tower angemietet habe, die zu Marktpreisen um die 600.000 Dollar jährlich kosten soll.
Hinzu kommt der vom US-Demokraten als "urkomisch unrecht" bezeichnete Friedenspreis, den die FIFA an Trump verliehen hatte. Bei Rasmin erweckte dies den Eindruck, dass der Fußballverband die Trump-Regierung auf diese Weise dahingehend beeinflussen möchte, für sie passende Entscheidungen zu treffen.
WM 2026: Gianni Infantino nicht mehr tragbar? Dann müssen UEFA und DFB mehr tun als reden - ein Kommentar
Von Infantino selbst gab es bis jetzt keine direkte Reaktion auf die Forderungen. Dafür schoss er jedoch auf "Instagram" erneut gegen die WM Kritiker. Diese würden dem FIFA-Präsidenten zufolge "falsche Gerüchte" verbreiten. Raskin erhielt wiederum Kritik von einem Sprecher aus dem Weißen Haus, der konträr dazu Trump und die WM in in einem Gespräch mit der Zeitung "Athletic" überschwänglich lobte.
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Raskin-Vorhaben wohl (noch) chancenlos
Stand jetzt gibt es aber wohl wenig Chancen, dass die von Raskin geforderte Untersuchung Erfolg hat. Der US-Politiker hat kein Vorladungsrecht, da die Demokraten im Repräsentantenhaus in der Minderheit sind.
Seine Forderungen könnten jedoch an Gewicht gewinnen, sollte seine Partei im November bei den Zwischenwahlen die Mehrheit erlangen und Raskin gegebenenfalls selbst den Vorsitz übernehmen.
Die Demokraten sollen laut Informationen der "New York Times" über eine anonyme Quelle die Warnung verlauten lassen, dass aus den heutigen Fragen förmliche Untersuchungen werden könnten. Nicht ausgeschlossen, dass die Angelegenheit in wenigen Monaten an Schärfe gewinnt.
Auch interessant: WM 2026: Alle Fehltritte von Donald Trump - Balogun, Tuchel, Siegerfoto
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