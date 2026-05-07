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Fußball-WM 2026: Donald Trump würde teure WM-Tickets "nicht bezahlen"
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Die teuren Ticketpreise der Fußball-Weltmeisterschaft bleiben ein Dauerthema. Während FIFA-Boss Gianni Infantino sie weiterhin verteidigt widerspricht US-Präsident Donald Trump ihm vehement.
US-Präsident Donald Trump hat sich überrascht über die hohen Ticketpreise für den Auftakt der US-Nationalmannschaft bei der Fußball-WM gezeigt.
"Ich wusste nichts von diesem Betrag", sagte Trump der "New York Post": "Ich würde gerne dabei sein, aber ich würde das nicht bezahlen, um ehrlich zu sein."
Co-Gastgeber USA trifft zum WM-Auftakt am 12. Juni (Ortszeit) in Los Angeles auf Paraguay. Die günstigste Karte kostet auf der Verkaufsseite der FIFA 1940 Dollar (1650 Euro), auf der offiziellen Wiederverkaufsseite des Weltverbandes mindestens 1150 Dollar (980 Euro).
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Fußball-WM: Trump widerspricht Infantino
FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte die Preise zuvor verteidigt und betont, sie spiegelten den nordamerikanischen Markt wider. Zudem verwies der Schweizer darauf, dass ein Viertel der Tickets für die Gruppenphase für weniger als 300 Dollar angeboten werde.
Trump deutete an, dass sich auch die US-Regierung mit den Preisen befassen könnte. "Ich habe das nicht gesehen, aber ich müsste mich damit beschäftigen", sagte er.
Ihm sei wichtig, dass seine Wähler die Spiele besuchen könnten. Zugleich räumte Trump ein, dass das Turnier wirtschaftlich ein großer Erfolg sei und alle bisherigen Rekorde übertreffe.
Die WM 2026 wird vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. Mit 48 Teams und 104 Spielen ist es die bislang größte Endrunde. Nach Angaben der FIFA wurden rund fünf Millionen der insgesamt sieben Millionen Tickets bereits verkauft, eine weitere Verkaufsphase läuft seit Donnerstag.
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