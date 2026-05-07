Fußball-WM 2026: Donald Trump würde teure WM-Tickets "nicht bezahlen"

ran Fußball AZ-Goalie zaubert Last-Minute-Assist: Torwart oder Spielmacher? Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Die teuren Ticketpreise der Fußball-Weltmeisterschaft bleiben ein Dauerthema. Während FIFA-Boss Gianni Infantino sie weiterhin verteidigt widerspricht US-Präsident Donald Trump ihm vehement.

US-Präsident Donald Trump hat sich überrascht über die hohen Ticketpreise für den Auftakt der US-Nationalmannschaft bei der Fußball-WM gezeigt. "Ich wusste nichts von diesem Betrag", sagte Trump der "New York Post": "Ich würde gerne dabei sein, aber ich würde das nicht bezahlen, um ehrlich zu sein." WM 2026: Verband meldet leere Hotels und schlägt Alarm Co-Gastgeber USA trifft zum WM-Auftakt am 12. Juni (Ortszeit) in Los Angeles auf Paraguay. Die günstigste Karte kostet auf der Verkaufsseite der FIFA 1940 Dollar (1650 Euro), auf der offiziellen Wiederverkaufsseite des Weltverbandes mindestens 1150 Dollar (980 Euro).

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