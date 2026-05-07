Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Fußball-WM 2026: Donald Trump würde teure WM-Tickets "nicht bezahlen"

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

AZ-Goalie zaubert Last-Minute-Assist: Torwart oder Spielmacher?

Videoclip • 01:19 Min

Die teuren Ticketpreise der Fußball-Weltmeisterschaft bleiben ein Dauerthema. Während FIFA-Boss Gianni Infantino sie weiterhin verteidigt widerspricht US-Präsident Donald Trump ihm vehement.

US-Präsident Donald Trump hat sich überrascht über die hohen Ticketpreise für den Auftakt der US-Nationalmannschaft bei der Fußball-WM gezeigt.

"Ich wusste nichts von diesem Betrag", sagte Trump der "New York Post": "Ich würde gerne dabei sein, aber ich würde das nicht bezahlen, um ehrlich zu sein."

Co-Gastgeber USA trifft zum WM-Auftakt am 12. Juni (Ortszeit) in Los Angeles auf Paraguay. Die günstigste Karte kostet auf der Verkaufsseite der FIFA 1940 Dollar (1650 Euro), auf der offiziellen Wiederverkaufsseite des Weltverbandes mindestens 1150 Dollar (980 Euro).

Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Samstag, 09.05. 11:45 • Fussball

    Frauen-Bundesliga live: 1. FC Köln – Hamburger SV

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 09.05. 11:45 • Fussball

    Frauen-Bundesliga live: 1. FC Köln – Hamburger SV

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 09.05. 13:55 • Fussball

    3. Liga live: Energie Cottbus - Wehen Wiesbaden

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 09.05. 13:55 • Fussball

    3. Liga live: Energie Cottbus - Wehen Wiesbaden

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 09.05. 14:00 • Fussball

    3. Liga live: Rot-Weiss Essen - SC Verl

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 09.05. 14:00 • Fussball

    3. Liga live: Rot-Weiss Essen - SC Verl

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Fußball-WM: Trump widerspricht Infantino

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte die Preise zuvor verteidigt und betont, sie spiegelten den nordamerikanischen Markt wider. Zudem verwies der Schweizer darauf, dass ein Viertel der Tickets für die Gruppenphase für weniger als 300 Dollar angeboten werde.

Trump deutete an, dass sich auch die US-Regierung mit den Preisen befassen könnte. "Ich habe das nicht gesehen, aber ich müsste mich damit beschäftigen", sagte er.

Ihm sei wichtig, dass seine Wähler die Spiele besuchen könnten. Zugleich räumte Trump ein, dass das Turnier wirtschaftlich ein großer Erfolg sei und alle bisherigen Rekorde übertreffe.

Die WM 2026 wird vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. Mit 48 Teams und 104 Spielen ist es die bislang größte Endrunde. Nach Angaben der FIFA wurden rund fünf Millionen der insgesamt sieben Millionen Tickets bereits verkauft, eine weitere Verkaufsphase läuft seit Donnerstag.

Auch interessant: Erling Haaland wegen Bier-Werbung in der Kritik

Weitere News rund um die WM