WM 2026: Verband meldet leere Hotels und schlägt Alarm

ran Fußball Champions League - Fans grillen Arsenal und Atletico: "Verbrechen am Fußball" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Rund einen Monat vor Turnierbeginn liegen die Reservierungen vielerorts unter den Erwartungen. Ein Branchenverband sieht dafür mehrere Ursachen.

Die Hotelreservierungen in den USA im Zusammenhang mit der Fußball-WM bleiben rund einen Monat vor Turnierstart weit hinter den Erwartungen der Branche zurück. Das geht aus einem Bericht des Branchenverbandes American Hotel and Lodging Association (AHLA) hervor. Dieser richtete seine Kritik auch an den Weltverband FIFA. Der Verband befragte seine Mitglieder in den elf US-Metropolregionen, die Spiele der WM von New York bis Los Angeles ausrichten werden. 80 Prozent gaben an, dass die Hotelbuchungen unter den ursprünglichen Prognosen liegen. Rund 65 Prozent nannten zudem Visahürden und allgemein geopolitische Bedenken als Gründe für die gedämpfte Nachfrage.

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