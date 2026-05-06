Fußball
DFB-Team: Neues adidas-Trikot zum Abschied geleakt - Netz reagiert - "Ende einer Ära"
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 04:50 Min
Für das DFB-Team endet in diesem Jahr auch eine Ära. Ab 2027 wird der Verband nicht mehr von Adidas, sondern von Nike ausgestattet. Die Herzogenauracher liefern vorher aber offenbar nochmal ein neues Trikot.
In welchen Farben sich das DFB-Team bei der WM in den USA, in Mexiko und in Kanada seinen fünften Titel holen will, ist bereits länger klar.
Neben dem weißen Oberteil, das an jenes von der WM 1990 erinnert, nimmt die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann auch das dunkelblaue Ausweichtrikot mit über den Atlantik.
Sollte der Coup trotz holpriger Qualifikation und Testspiele tatsächlich gelingen, müsste das Design der Trikots angepasst werden. Denn dann würde sich zu den bisher vier Sternen über dem DFB-Logo ein fünfter hinzugesellen. Alle künftigen Trikots würden diesen dann vom ersten Tag an beinhalten.
Also auch jenes, worüber das auf Trikot-Leaks spezialisierte Portal "Footy Headlines" berichtet. Demnach bringt Adidas ein drittes DFB-Trikot heraus, das weitgehend in Schwarz gehalten ist. Zunächst verbreitete der "X"-Account "Kamil Berberler" ein Foto davon.
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Neues DFB-Trikot: Im Herbst 2026 in Schwarz unterwegs?
Dem "Footy Headlines"-Bericht zufolge ist das schwarze Trikot das letzte oder vorletzte, das Adidas für den DFB entwirft, ehe Nike ab 2027 die Ausrüstung des Verbandes übernimmt. Es soll in der zweiten Jahreshälfte veröffentlicht werden, würde damit also frühestens zum Start der neuen Nations-League-Saison im September in den Niederlanden in Aktion zu sehen sein.
Das schwarze Stück Stoff zieren vertikal verlaufende goldene Nadelstreifen. Der V-Kragen am Hals ist oben und unten weiß, außerdem verlaufen zwei schwarze und in der Mitte ein goldener Streifen einmal rund um den Ausschnitt. Die drei Adidas-Streifen sind weiß und an den Ärmeln zu sehen.
ran zeigt, wie die "X"-User auf das vermutlich neue Trikot reagieren.
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