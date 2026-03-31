ran Fußball WM 2026: Fans reagieren geschockt auf "Fiebertraum" bei Auslosung Videoclip • 02:38 Min Link kopieren Teilen

Die Gruppen für die WM 2026 sind ausgelost. Einige Teams sind zwar noch nicht raus aus dem Rennen, aber noch nicht fix dabei, weil sie im März 2026 durch die Playoffs müssen. Wie qualifizieren sich die letzten sechs Teams und wann finden die Finals der Qualifikation statt?

Am 5. Dezember wurden in den USA die Gruppen für die WM 2026 ausgelost. Während das DFB-Team seine Gegner nun kennt, gab es an anderer Stelle nur Platzhalter-Kugeln. Denn gut ein halbes Jahr vor Turnierstart sind noch vier europäische und zwei interkontinentale Tickets vakant. Vergeben werden diese in zwei Playoff-Turnieren im März. Eines für die europäischen Nationen und eines für den Rest der Welt. In Europa nehmen daran unter anderem auch die Gruppensieger der Nations League teil. Wie genau die Playoffs ablaufen und wann sie stattfinden, erklärt ran in diesem Artikel.

WM-Quali heute live: Das sind die Spiele in Europa Pfad A: Halbfinale 1: Italien vs. Nordirland 2:0

Halbfinale 2: Wales vs. Bosnien & Herzegowina 3:5 n.E. Finale: Bosnien & Herzegowina vs. Italien (20:45 Uhr) Der Gewinner dieses Pfads spielt bei der WM in Gruppe B mit Kanada, Katar und der Schweiz. Pfad B: Halbfinale 1: Ukraine vs. Schweden 1:3

Halbfinale 2: Polen vs. Albanien 2:1 Finale: Schweden vs. Polen (20:45 Uhr) Der Gewinner dieses Pfads spielt bei der WM in der Gruppe F mit Japan, den Niederlanden und Tunesien. Pfad C: Halbfinale 1: Türkei vs. Rumänien 1:0

Halbfinale 2: Slowakei vs. Kosovo 3:4 Finale: Kosovo vs. Türkei (20:45 Uhr) Der Gewinner dieses Pfads spielt bei der WM in der Gruppe D mit Australien, Paraguay und den USA. Pfad D: Halbfinale 1: Dänemark vs. Nordmazedonien 4:0

Halbfinale 2: Tschechien vs. Irland 6:5 n.E. Finale: Tschechien vs. Dänemark (20:45 Uhr) Der Gewinner dieses Pfads spielt bei der WM in der Gruppe A mit Mexiko, Südafrika und Südkorea.

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WM-Quali-Playoffs: Wann finden die Spiele statt? Die Endrunde findet zwischen dem 26. und dem 31. März 2026 statt.

WM Playoffs Europa: Wie funktioniert das Turnier? Insgesamt nehmen 16 Mannschaften teil. Vier davon werden die letzten Tickets für die Endrunde lösen.

Das Turnier umfasst zwölf Gruppenzweite der Qualifikationsphase sowie vier Gruppensieger der Nations League, die sich keinen Platz über die Qualifikation sichern konnten. Die Mannschaften spielen in vier Mini-Turnieren mit jeweils zwei Halbfinals und einem Finale. Es wird keine Rückspiele geben. Die acht Teams mit der höchsten Weltranglisten-Platzierung haben im Halbfinale Heimrecht. Das Heimrecht der Finalspiele wurde zusammen mit den Begegnungen am 20. November ausgelost. Jedes Turnier wurde so ausgelost, dass ein Team aus Lostopf 1 gegen ein Team aus Lostopf 4 im Halbfinale spielt. Die zweite Halbfinal-Partie wird zwischen einem Team aus Lostopf 2 und einem Team aus Lostopf 3 ausgespielt. Auch interessant: WM 2026: Ticket-Wucher bei Deutschland-Spielen

WM-Quali heute live: Das sind die Spiele der interkontinentalen Playoffs Pfad A: Halbfinale 1: Neukaledonien - Jamaika 0:1 Finale: DR Kongo vs. Jamaika (23:00 Uhr) Der Gewinner dieses Pfads spielt bei der WM in der Gruppe K mit Portugal, Usbekistan und Kolumbien. Pfad B: Halbfinale 1: Bolivien - Suriname 2:1 Finale: Irak vs. Bolivien (05:00 Uhr) Der Gewinner dieses Pfads spielt bei der WM in der Gruppe I mit Frankreich, Senegal und Norwegen.

WM-Quali-Playoffs heute live: Wann finden die Spiele statt? Das Turnier steigt zwischen dem 26. und 31. März 2026 auf neutralem Boden. Gespielt wird in Guadalajara und Monterrey, zwei der drei mexikanischen Spielorte bei der WM 2026.

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Interkontinentale WM-Playoffs: Wie haben sich die Teams für das Turnier qualifiziert? Insgesamt nehmen sechs Mannschaften teil. Zwei davon werden die letzten Tickets für die Endrunde lösen.

Alle Verbände hatten ein unterschiedliches Qualifikationssystem für diese Playoffs.

AFC Der Irak vertritt den asiatischen Fußball-Kontinent und hat das Finale der beiden Gruppenzweiten gegen die Vereinigten Arabischen Emirate gewonnen.

CAF Der Afrikanische Fußballverband wird durch die Demokratische Republik Kongo vertreten. Sie qualifizierte sich als eines von vier zweitplatzierten Teams für die Playoffs. Dort setzte sie sich im Halbfinale gegen Kamerun durch und gewann das Finale gegen Top-Favorit Nigeria im Elfmeterschießen.

CONCACAF Die Nord-, zentralamerikanische und karibische Fußball-Konföderation schickte zwei Teilnehmer in die Playoffs. Jamaika und Suriname waren die zwei besten von drei Gruppenzweiten in der CONCACAF-Qualifikation.

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CONMEBOL In Südamerika wurde in einer großen Gruppe gespielt. Die sechs ersten Teams haben sich direkt qualifiziert. Bolivien überholte mit einem überraschenden 1:0-Sieg gegen Brasilien am letzten Spieltag Venezuela und qualifizierte sich so für die Playoffs.

OFC Ozeanien wird derweil von Neukaledonien vertreten. In der dritten Runde der OFC-Playoffs unterlag das Team gegen Neuseeland mit 0:3. Die "All Whites" haben sich dadurch direkt qualifiziert und Neukaledonien musste in den Playoffs antreten.

Interkontinentale WM-Playoffs: Wie funktioniert das Turnier? Von den qualifizierten Teams bestreiten die vier in der FIFA-Weltrangliste niedrigsten Teams jeweils ein Halbfinale. Die beiden übrigen Teams sind direkt für das Finale in ihrem Pfad qualifiziert. Daher besteht jeder Pfad aus nur einem Halbfinale und einem Finale. Die Sieger der beiden Finals qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft 2026. Suriname und Jamaika müssen dabei in unterschiedlichen Pfaden antreten, da sie den selben Verband vertreten.