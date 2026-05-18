So verfolgt ihr das Relegations-Hinspiel zur Bundesliga live im Free-TV und im Livestream.

Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der Bundesliga für die Saison 2026/2027?

Paderborn gewann sein letztes Spiel mit 2:0 gegen Darmstadt. Doch erst durch den 3:3-Ausgleich des 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 vier Minuten vor Schluss ging die Relegationstür für den SC auf den letzten Metern noch auf.

Nach dem 3:1 auf St. Pauli am 34. Bundesligaspieltag konnte sich der VfL Wolfsburg ebenfalls am letzten Spieltag in die Relegation retten.

In der Relegation zur Bundesliga kommt es also zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn. Da das Team mit der kürzeren Erholungspause das Rückspiel im heimischen Stadion austragen darf, findet das Hinspiel in Wolfsburg statt.

ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.