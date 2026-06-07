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WM 2026

Fußball-WM 2026: USA vs. Australien live im Free-TV, Livestream und im Ticker

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

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Videoclip • 01:01 Min

Die USA sind beim zweiten Gruppenspiel gegen Australien gefragt. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Die Vereinigten Staaten spielen im zweiten Spiel der Gruppenphase gegen Australien.

Das Gastgeberland will es dabei wie bei der letzten Weltmeisterschaft in die K.o.-Phase schaffen. Das letzte Mal, dass die Mannschaft ein solches K.o.-Spiel dann auch gewinnen konnte, war allerdings das Achtelfinale gegen Mexiko (2:0) bei der WM 2002.

Auch Australien schaffte es bei der WM 2022 aus der Gruppenphase, aber auch für sie war dann im Achtelfinale Schluss.

Die beiden Nationen standen sich im Oktober vergangenen Jahres zuletzt in einem Testspiel gegenüber. Damals konnte die USA das Spiel knapp mit 2:1 gewinnen.

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USA vs. Australien live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Freitag, 19. Juni 2026, 21:00 Uhr (MESZ)

  • Spielort: Lumen Field, Seattle (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Gruppe D

USA - Australien live im TV und Stream sehen

Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel USA gegen Australien läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Das Spiel der Vereinigten Staaten gegen Australien wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.

Die aktuellsten Fußball-Videos

WM 2026: USA vs. Australien im Liveticker

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu USA vs. Australien gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.

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FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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