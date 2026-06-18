Kommentar: England unterstreicht seine Ambitionen

ran Fußball WM 2026: CR7 mit Horror-Zahlen - Netz fordert Bankplatz Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

England steht gegen Kroatien unter großem Druck, präsentiert sich aber nervenstark. Die Mannschaft um den überragenden Kapitän Harry Kane scheint bereit, die seit 60 Jahren andauernde Durststrecke ohne Titel zu beenden. Ein Kommentar.

Als Titelanwärter galt England schon im Vorfeld der WM. Mit dem 4:2-Sieg gegen Kroatien haben die "Three Lions" nun ihre Ambitionen unterstrichen. Denn die Engländer besiegten eine erfahrene Mannschaft, die bei der WM 2018 Vizeweltmeister geworden war und 2022 in Katar den dritten Platz belegt hatte. Das Spiel war also eine echte Standortbestimmung. Dank Kane-Doppelpack: Tuchels England feiert eindrucksvollen Auftaktsieg Noch wertvoller wird der Sieg angesichts des Drucks, unter dem das englische Team stand. Denn wie eigentlich immer sind die Erwartungen im Mutterland des Fußballs riesig. Die "Three Lions" müssen nicht einfach nur gewinnen, sondern auch überzeugen. Der Anspruch ist nicht weniger als der Gewinn des goldenen WM-Pokals.

Thomas Tuchel verzichtete auf Stars in seinem Kader Vor dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko war die Fallhöhe diesmal noch größer, da Tuchel hochkarätige Stars wie Phil Foden (Manchester City), Cole Palmer (FC Chelsea) oder Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) zu Hause ließ. Der Trainer, dem alleine aufgrund seines deutschen Passes schon Skepsis entgegenschlägt, hat eine klare Idee, wie seine Mannschaft spielen und harmonieren soll. Hätte dies am Mittwochabend in Dallas aber nicht funktioniert, wäre die nicht gerade zimperliche Boulevardpresse wohl über die "Three Lions" und ihren deutschen Trainer hergefallen. Stattdessen taufte "The Sun" die Mannschaft in Anlehnung an das eigentlich im AT&T Stadium beheimatete NFL-Team kurzerhand in "Dallas Wowboys" um.

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