ran Fußball WM 2026: Spanien-Blamage! "Ist das herrlich!" Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Underdog Kap Verde gelingt die erste ganz große Sensation der WM 2026. Der Inselstaat trotzt Europameister Spanien ein Unentschieden ab.

Die WM hat ihre erste Sensation: Superstar Lamine Yamal und Europameister Spanien haben einen Fehlstart in ihre Titelmission hingelegt. Gegen den krassen Außenseiter und Turnierneuling Kap Verde blamierte sich das viel zu harmlose Team in seinem Auftaktspiel am Montag in Atlanta mit einem 0:0. Während die "Blauen Haie" gleich beim Debüt ihren historischen ersten Punkt bei einer Endrunde feierten, müssen sich die Spanier für ihren zweiten WM-Triumph nach 2010 erheblich steigern. WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel So ideenlos wie die Spanier, bei denen Nationaltrainer Luis de la Fuente 71 Minuten lang auf den zuletzt angeschlagenen Yamal verzichtet hatte, jedoch über weite Strecken aufgetreten sind, könnte es bereits im zweiten Vorrundenspiel am Sonntag gegen Saudi-Arabien schwer werden. Letzter Gegner in der Gruppe H ist Uruguay. Für Kap Verde, mit 500.000 Einwohnern drittkleinster WM-Teilnehmer, ist der Punktgewinn im Duell der Nummer 3 gegen die Nummer 64 der Weltrangliste schon jetzt der größte Erfolg der Fußballgeschichte.

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WM 2026: Spanisches Spiel zu ausrechenbar Zwar kontrollierten sie vom Start weg den Ball, in Abwesenheit der Starspieler Yamal und Nico Williams, die de la Fuente nach ihren Verletzungen zunächst auf die Bank setzte, fehlte jedoch die Kreativität und das Tempo. Folglich hatte Kap Verde kaum Mühe, die spanischen Bemühungen wegzuverteidigen. Das Offensivtrio Ferran Torres, Mikel Oyarzabal und Gavi war in der ersten halben Stunde nahezu völlig abgemeldet. Es war ersichtlich, dass Spanien Yamals Genie vermisste, der nach seiner im April erlittenen Oberschenkelblessur noch nicht fit für 90 Minuten war. Seine Vertreter drehten erst kurz vor der Halbzeit etwas auf. Nach einem Zuspiel von Rodri legte Marc Cucurella per Kopf auf Torres (39.) ab, jener traf nur die Latte, den folgenden Kopfball von Oyarzabal lenkte Kap Verdes Torwart Vozinha drüber. Unmittelbar vor der Pause parierte der 40 Jahre alte Keeper erneut stark gegen Torres (45.) und Aymeric Laporte (45.+3).

Quartier bei der WM 2026: DFB-Team residiert im "The Graylyn Estate" "The Graylyn Estate": Deutschlands Quartier für die WM 2026 steht fest

Die deutsche Nationalmannschaft hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Bleibe gefunden. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der Kleinstadt Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) residieren, wohnt während der Endrunde im Hotel "The Graylyn Estate". The Graylyn Estate

Deutschlands WM-Quartier: Riesen-Areal über 55 Hektar

Die Anlage des "The Graylyn Estate" erstreckt sich über 55 Hektar, bietet zahlreiche Sport- bzw. Freizeitmöglichkeiten für die Gäste des Hotels. The Graylyn Estate

Bauten im Südstaaten-Stil

Geprägt ist die Anlage von den zahlreichen Steinhäusern, ebenso gibt es einen riesigen Park, in dem sich die deutschen Nationalspieler während der Endrunde im Sommer 2026 in ihrer Freizeit aufhalten können. The Graylyn Estate

Turmbauten als Hingucker

Neben den Steinhäusern sind auch die vielen Türme auf dem Areal des "The Graylyn Estate" ein echter Hingucker. The Graylyn Estate

Training auf dem Gelände der Wake Forest University

Zum Training bittet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader im Sommer 2026 dann auf dem nahe dem Hotel befindlichen Gelände der Wake Forest University. Hier trainieren und spielen normalerweise die Fußball-Teams der Wake Forest University, die Demon Deacons. Wake Forest Athletics

Nähe zwischen Hotel und Trainingsplätzen als als wichtiger Faktor

Bei der Suche nach einem geeigneten Domizil für die WM war die Nähe zwischen Hotel und Trainingseinrichtungen ein wichtiger Faktor, wie Nagelsmann bestätigte. "Wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor", sagte der Bundestrainer. Wake Forest Athletics

Nagelsmann mit Trainingseinrichtungen zufrieden

Der DFB-Tross um Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig inspizierte die Trainingsplätze persönlich. Wake Forest Athletics

Drei Trainingsplätze für das DFB-Team

"Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen", sagte Nagelsmann. Wake Forest Athletics

DFB-Delegation schaut sich auch im Innenraum der Uni um

Nagelsmann, Völler und Co. bekamen bei ihrem USA-Besuch auch Einblick in die Räumlichkeiten der Wake Forest University, die das DFB-Team während der Trainingseinheiten nutzen darf. Wake Forest Athletics

Welche Temperaturen erwartet das DFB-Team in North Carolina?

In Winston-Salem, einer Stadt mit ungefähr 250.000 Einwohnern, sind im Juni Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad zu erwarten, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. ©WFU/Ken Bennett

Abschiedsfoto mit Vertretern der Uni und der Stadt Winston-Salem

Zum Abschied des Vorabbesuchs der DFB-Delegation gab es noch ein gemeinsames Bild mit Vertretern der Wake Forest University und der Stadt Winston-Salem. Wake Forest Athletics 1 / 11 zum vorherigen Bild

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WM 2026: Yamal-Einwechslung bringt keinen Treffer ein Nach der Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild wie im ersten Durchgang. Spanien besaß ein optisches Übergewicht, aber die Afrikaner schlugen sich weiter wacker, ohne selbst offensiv in Erscheinung zu treten. Vozinha war weiterhin stark und gegen Fabián Ruiz (56.) auf dem Posten. In der 71. Minute hatte de la Fuente genug gesehen und brachte Yamal für Gavi ins Spiel, wenig später auch Williams. Doch auch mit den Ballkünstlern klappte es nicht mit dem erlösenden Siegtreffer.

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FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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