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Sepp Maier für Neuer-Rückkehr ins DFB-Team: "Fußball ist keine Excel-Tabelle"
Veröffentlicht:von SID
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FC Bayern - Pavlovic wirbt für Neuer: "Sag nie nein zu Manu"
Videoclip • 02:29 Min
Die deutsche Torhüter-Ikone Sepp Maier hat sich wenige Monate vor Beginn der WM 2026 für eine Rückkehr von Manuel Neuer in die Nationalmannschaft ausgesprochen.
Torwartlegende Sepp Maier hat sich für eine Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stark gemacht und Bundestrainer Julian Nagelsmann aufgefordert, bei der Personalie über seinen Schatten zu springen.
Sportlich sei es keine Frage, ob Neuer bei der WM im Sommer die Nummer eins sein solle, meinte Maier bei "Sport1" und betonte: "Der gehört rein, fertig."
Maier weiter: "Das ist doch kein Betriebsausflug, das ist die Nationalmannschaft. Manu ist nach wie vor die Nummer eins in Deutschland."
Jedoch gehe es bei der Debatte um den Kapitän des FC Bayern "nicht rein ums Sportliche", gab die Klublegende zu bedenken: "Und der Manu hat es schon gefühlt hundertmal gesagt, dass er nicht zurückkommt – zumindest sagt er das."
Verhältnis von Neuer und Nagelsmann: Kurioser Maßkrug-Vergleich von Maier
Realistische Hoffnungen auf ein Nationalmannschafts-Comeback von Neuer hat Maier aber wohl nicht. "Wenn das stimmt, was man so hört, dann ist das Ding durch. Das Verhältnis ist kaputt. Einen zerbrochenen Maßkrug kannst du auch nicht mehr hinbekommen", sagte der 82-Jährige.
Die Torhüter-Ikone legte nach: "Und wenn sogar Lothar Matthäus sagt, das Tischtuch ist zerschnitten – ja mei, dann kannst du es eigentlich einrahmen und an die Wand hängen. Das wird nichts mehr. Und ich gebe dem Lothar nicht oft recht."
Maier: "Fußball ist keine Excel-Tabelle!"
Dass Nagelsmann nicht auf Neuer zugehe, verstehe er nicht, meinte Maier. "Früher hast du deine besten Leute aufgestellt, Punkt. Heute wird analysiert, moderiert, kommuniziert - und am Ende sitzt der Beste draußen." Der Bundestrainer "wirkt auf mich oft wie einer, der alles perfekt vorbereiten will – das ist ja auch seine Stärke. Aber Fußball ist keine Excel-Tabelle! Da brauchst du Gefühl, Hierarchie, Respekt. Und wenn ein Manuel Neuer in der Kabine sitzt, dann verändert das etwas – im positiven Sinn."
Im Champions-League-Spiel bei Real Madrid habe Neuer "gehalten, da hätte es mich früher zerrissen im Tor. Das ist doch keine normale Leistung mehr – das ist Zauberei mit Handschuhen", meinte Maier und betonte: "Wer da noch diskutiert, ob der gut genug ist, hat vom Torwartspiel ungefähr so viel Ahnung wie ich vom Ballett."
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