ran Fußball FC Bayern - Pavlovic wirbt für Neuer: "Sag nie nein zu Manu" Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche Torhüter-Ikone Sepp Maier hat sich wenige Monate vor Beginn der WM 2026 für eine Rückkehr von Manuel Neuer in die Nationalmannschaft ausgesprochen.

Torwartlegende Sepp Maier hat sich für eine Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stark gemacht und Bundestrainer Julian Nagelsmann aufgefordert, bei der Personalie über seinen Schatten zu springen. Sportlich sei es keine Frage, ob Neuer bei der WM im Sommer die Nummer eins sein solle, meinte Maier bei "Sport1" und betonte: "Der gehört rein, fertig." FC Bayern München: Leistung von Max Eberl wird nicht genug gewürdigt - ein Kommentar Maier weiter: "Das ist doch kein Betriebsausflug, das ist die Nationalmannschaft. Manu ist nach wie vor die Nummer eins in Deutschland." Jedoch gehe es bei der Debatte um den Kapitän des FC Bayern "nicht rein ums Sportliche", gab die Klublegende zu bedenken: "Und der Manu hat es schon gefühlt hundertmal gesagt, dass er nicht zurückkommt – zumindest sagt er das."

Verhältnis von Neuer und Nagelsmann: Kurioser Maßkrug-Vergleich von Maier Realistische Hoffnungen auf ein Nationalmannschafts-Comeback von Neuer hat Maier aber wohl nicht. "Wenn das stimmt, was man so hört, dann ist das Ding durch. Das Verhältnis ist kaputt. Einen zerbrochenen Maßkrug kannst du auch nicht mehr hinbekommen", sagte der 82-Jährige. Die Torhüter-Ikone legte nach: "Und wenn sogar Lothar Matthäus sagt, das Tischtuch ist zerschnitten – ja mei, dann kannst du es eigentlich einrahmen und an die Wand hängen. Das wird nichts mehr. Und ich gebe dem Lothar nicht oft recht."

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