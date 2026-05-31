Paris begrüßt seine Champions-League-Helden. Mehr als 80.000 Fans empfangen die Stars von Paris Saint-Germain in der französischen Hauptstadt.

Mehr als 80.000 Fans haben Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain am Sonntag einen triumphalen Empfang beschert. Am Fuße des Eiffelturms auf dem Champ de Mars wurden Kapitän Marquinhos und seine Mitspieler auf einer großen Bühne gefeiert.

Wegen der Ausschreitungen in der Nacht zu Sonntag, bei denen ein junger Mann gestorben war, herrschten rund um die Feierlichkeiten höchste Sicherheitsvorkehrungen.

Die Maschine der PSG-Profis hatte bei der Landung nach dem kurzen Flug aus Budapest mehr als eine Stunde Verspätung. Auf dem Rollfeld des Charles de Gaulle präsentierten die Spieler stolz die Champions-League-Trophäe, dann bestiegen sie zwei Busse in den Vereinsfarben.

Von der Polizei eskortiert ging es dann über die Autobahn A1 und den Pariser Ring in die Stadt, der Verkehr war für die Heimkehr der Sieger angehalten worden. Ein langer Motorradkorso von fast tausend Zweirädern folgte den Bussen, bejubelt von Fans, die sich auf allen Brücken über die Autobahn und später an den Fenstern von Gebäuden im Südwesten von Paris versammelt hatten.

Später soll die Mannschaft von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Élysée-Palast empfangen werden. Dann steht eine Feier mit 48.000 Fans im Parc des Princes an. PSG hatte am Samstag im Finale von Budapest den FC Arsenal mit 4:3 im Elfmeterschießen geschlagen und damit zum zweiten Mal in Folge die Champions League gewonnen.