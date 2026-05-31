Handball: Thriller-Sieg gegen Kiel - Melsungen holt Europacup-Titel

Historisch in Hamburg: Die MT Melsungen hat Handball-Geschichte geschrieben und erstmals die European League gewonnen.

Die nordhessischen Außenseiter blieben in einem hitzigen Final-Thriller gegen den THW Kiel cool und sicherten sich durch einen 24:23 (13:12)-Erfolg den ersten großen Titel der Klub-Historie. Damit bleibt der zweitwichtigste Europapokal fest in deutscher Hand, es war der zehnte Erfolg eines Bundesliga-Klubs bei den vergangenen elf Auflagen.

Bester Werfer aufseiten der Melsunger war in einem heiß umkämpften Endspiel Dainis Kristopans mit vier Treffern. Den Grundstein für den Sieg legte der Bundesliga-Siebte mit einer bärenstarken Defensive um Torhüter Nebojsa Simic, an der sich die THW-Stars immer wieder die Zähne ausbissen. Melsungen hatte im Halbfinale am Samstag schon den Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt (37:30) ausgeschaltet.

Für Kiel, das in Lukas Zerbe (5 Tore) seinen Top-Torschützen hatte, platzte unterdessen nicht nur die Hoffnung auf den ersten internationalen Titel seit dem Champions-League-Triumph 2020. Der Rekordmeister, in der Liga aktuell nur Fünfter, wird in der kommenden Saison zum dritten Mal nacheinander nicht in der Königsklasse spielen. Den dritten deutschen Startplatz nimmt wohl Melsungen ein.