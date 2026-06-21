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WM 2026 - Nach Auswechslung bei DFB-Sieg: Julian Nagelsmann verteidigt Leroy Sane

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Undav-Party und Schiri-Frust! Die Fan-Reaktionen im Netz

Videoclip • 03:07 Min

Beim DFB-Sieg gegen die Elfenbeinküste wird der umstrittene Leroy Sane ausgewechselt. Nach der Partie verteidigt ihn der Bundestrainer.

Julian Nagelsmann hat Nationalspieler Leroy Sane nach der Auswechslung im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) in Schutz genommen.

"Leroy hat wieder viel probiert, viel gemacht", sagte der Bundestrainer über den abermals recht glücklosen Flügelstürmer.

Dass der frühere Münchner in der Offensive nicht so recht zur Entfaltung gekommen war, lag laut Nagelsmann auch am stumpfen Platz.

"Man muss immer den Spielertypen in Verbindung mit dem Rasen sehen", sagte er und betonte: "Immer ins Eins-gegen-eins zu gehen, ist schwierig auf dem trockenen Platz."

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DFB-Team: Kimmich und Nagelsmann verteidigen Sane

Defensiv, meinte der Bundestrainer, sei der ewig umstrittene Sane "sehr fleißig" gewesen.

Mit der Einwechslung von Jamie Leweling für Sane habe er "Power reinbringen" wollen, "aber das hat gar nichts mit Leroys Leistung zu tun. Wichtig ist, dass er die Dinge, die ihm manchmal abgesprochen wurden, bringt. Das hat er super gemacht. Er hat Josh gut unterstützt."

Kapitän Joshua Kimmich bekräftigte dies. "Leroy war da", sagte er etwa über das Gegentor, er habe Sane in der Situation nur nicht wahrgenommen und daher leider die Grundlinie nicht zugemacht.

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