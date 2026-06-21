Beim DFB-Sieg gegen die Elfenbeinküste wird der umstrittene Leroy Sane ausgewechselt. Nach der Partie verteidigt ihn der Bundestrainer.

Julian Nagelsmann hat Nationalspieler Leroy Sane nach der Auswechslung im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) in Schutz genommen.

"Leroy hat wieder viel probiert, viel gemacht", sagte der Bundestrainer über den abermals recht glücklosen Flügelstürmer.

Dass der frühere Münchner in der Offensive nicht so recht zur Entfaltung gekommen war, lag laut Nagelsmann auch am stumpfen Platz.

"Man muss immer den Spielertypen in Verbindung mit dem Rasen sehen", sagte er und betonte: "Immer ins Eins-gegen-eins zu gehen, ist schwierig auf dem trockenen Platz."