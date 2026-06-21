WM 2026: Tunesien erlebt Debakel gegen bärenstarkes Japan

Tunesien hat nach dem Trainerwechsel die zweite Klatsche kassiert. Gegen Japan verloren die Nordafrikaner hochverdient mit 0:4.

"Feuerwehrmann" Herve Renard ist auf seiner Rettungsmission mit Tunesien krachend gescheitert. Die Nordafrikaner unterlagen im 1000. Spiel der WM-Geschichte hochverdient 0:4 (0:2) gegen Japan und haben keine Chance mehr auf die K.o.-Runde.

Die Adler von Karthago hatten sich nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen Schweden (1:5) von Trainer Sabri Lamouchi getrennt und unter Renard auf die Wende gehofft.

Diese blieb aber aus. Der Ex-Frankfurter Daichi Kamada (4.), Ayase Ueda (31., 84.) mit einem Doppelpack und Junya Ito (69.) trafen in Monterrey zum Sieg für Japan, das nach dem gelungenen Auftakt gegen die Niederlande (2:2) nun vier Punkte auf dem Konto hat und einen riesigen Schritt in Richtung Sechzehntelfinale machte.

Für die Tunesier steht hingegen schon nach dem zweiten Spieltag das siebte Vorrundenaus bei der siebten WM-Teilnahme fest.

Er habe nach der Kontaktaufnahme durch den tunesischen Verband "keine Sekunde gezögert", hatte Renard, der bei Weltmeisterschaften schon Marokko (2018) und Saudi-Arabien (2022) betreut hatte, vor der Partie gesagt. Er sei jedoch "kein Zauberer", betonte der Franzose, der von Medien als "internationaler Feuerwehrmann" bezeichnet wurde.