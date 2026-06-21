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WM 2026: DFB-Team dank Curacao vorzeitig Gruppensieger
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 03:07 Min
Dank des kämpferischen 0:0 von Curacao gegen Ecuador steht Deutschland als Gruppensieger der Gruppe E fest.
Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der Fußball-WM vorzeitig als Gruppensieger fest und bestreitet ihr Sechzehntelfinale am 29. Juni in Foxborough bei Boston.
Durch das 0:0 zwischen Außenseiter Curacao und Ecuador am Samstagabend kann die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Gruppe E nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Nach dem Auftaktsieg gegen Curacao (7:1) hatte das DFB-Team auch sein zweites Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste dank Super-Joker Deniz Undav mit 2:1 gewonnen.
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DFB-Team bei der WM: Über Boston nach Philadelphia
Das abschließende Vorrundenspiel gegen Ecuador in East Rutherford am Donnerstag ist damit zumindest für das deutsche Team sportlich bedeutungslos. Im Sechzehntelfinale am 29. Juni (22.30 Uhr deutscher Zeit) trifft die DFB-Auswahl auf einen Dritten aus Gruppe A, B, C, D oder F.
Sollte die Mannschaft von Nagelsmann die Partie im Gillette Stadium, der Heimat der New England Patriots, gewinnen, bestreitet sie ihr Achtelfinale am 4. Juli (23.00 Uhr deutscher Zeit) in Philadelphia.
Bei den beiden vorherigen Weltmeisterschaften in Russland (2018) und Katar (2022) war Deutschland jeweils in der Vorrunde ausgeschieden. Der letzte K.o.-Sieg bei einer WM war das Finale von Rio de Janeiro gegen Argentinien.
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