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WM 2026: Curacao vs. Elfenbeinküste live im TV, Livestream und Liveticker
Veröffentlicht:von ran.de
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WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“
Videoclip • 01:15 Min
Endspurt der Gruppenphase: Curaçao und die Elfenbeinküste wollen in Philadelphia punkten. Während am letzten Spieltag der Gruppe E parallel das DFB-Team gegen Ecuador um den Gruppensieg kämpft, geht es im Philadelphia Stadium für beide Mannschaften um alles oder nichts. ran liefert euch alle Details zum entscheidenden Vorrundenspiel.
Curaçao erlebt bei der Weltmeisterschaft einen historischen Moment nach dem anderen - und der WM-Debütant will diese Reise im abschließenden Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste weiter fortschreiben.
Nach den Partien gegen Deutschland und Ecuador wartet nun der viermalige WM-Teilnehmer aus Westafrika zum Abschluss der Gruppe E. Die Elfenbeinküste geht mit ihren physisch starken Top-Stars als klarer Favorit in das Match, steht nach dem bisherigen Turnierverlauf aber ebenso unter Druck.
Für beide Teams geht es um das Ticket für die K.-o.-Runde, bei der die Rechenspiele der XXL-WM greifen: Der Gruppensieger trifft am 29. Juni im Boston-Stadion auf einen Gruppendritten aus den Gruppen A, B, C, D oder F.
Der Zweite der Gruppe E spielt am 30. Juni im Dallas-Stadion gegen den Zweiten der Gruppe I, während der Gruppendritte eventuell auf den Sieger der Gruppen A, B, D, G, K oder L treffen könnte.
Curaçao vs. Elfenbeinküste live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Donnerstag, 25. Juni 2026, 22:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 16 Uhr
Spielort: Toronto-Stadion, Toronto (Kanada)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe E
Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Curaçao - Elfenbeinküste?
Dieses Spiel der Gruppe E wird nicht im Free-TV übertragen, da das Parallelspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador zeitgleich im Free-TV (in der ARD) zu sehen ist.
Die Partie Curaçao vs. Elfenbeinküste läuft exklusiv bei MagentaTV.
Kommende Livestreams auf Joyn
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Heute, 11:00 Uhr • Fussball
Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste
150 MinBald verfügbar
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WM 2026: Curaçao vs. Elfenbeinküste im Liveticker
Bleib auch ohne Live-Übertragung am Ball: Mit dem kostenlosen Liveticker auf ran.de verpasst du kein Highlight des Spiels Curaçao gegen Elfenbeinküste. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Toren, strittigen Szenen und wichtigen Statistiken, damit du hautnah dabei bist, wenn es um das Weiterkommen in Gruppe E geht.
Curaçao vs. Elfenbeinküste: Der direkte Vergleich
Blickt man auf die Historie, ist dieses Duell ein absolutes Novum auf der großen Weltbühne. Curaçao und die Elfenbeinküste sind bei einem FIFA-Turnier dieser Größenordnung bisher noch nie direkt aufeinandergetroffen. Während die Elfenbeinküste als erfahrene Turniermannschaft regelmäßig auf internationalem Parkett vertreten sind, ist das WM-Turnier 2026 für Curaçao ein historisches Kapitel in der noch jungen Verbandsgeschichte.
Der Austragungsort: Lincoln Financial Field Stadium
Gespielt wird im geschichtsträchtigen Philadelphia-Stadion (Lincoln Financial Field). Die Arena wurde im August 2003 mit einem Freundschaftsspiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona eröffnet, bei dem Patrick Kluivert nach Vorlage von Ronaldinho das erste Tor in dieser Arena erzielte.
Seither war es Gastgeber für Spiele der US-Nationalmannschaft und das Finale des Gold Cups 2015. Darüber hinaus wurde es zur permanenten Heimat der Philadelphia Eagles der NFL und diente während der Saison 2010 als vorübergehende Heimstätte des MLS-Teams Philadelphia Union. Während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 war das Stadion Schauplatz von insgesamt acht Begegnungen, darunter sechs Gruppenspiele, ein Achtelfinale sowie der Viertelfinalerfolg von Chelsea gegen Palmeiras.
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