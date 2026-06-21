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DFB-Team - Nadiem Amiri feiert perfektes WM-Debüt: Die Familie jubelt mit
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
DFB-Team - Amiri über Undav: "Er ist ein Killer..."
Videoclip • 01:28 Min
Auch dank Nadiem Amiri hat Deutschland das Spiel gegen die Elfenbeinküste noch gedreht. Der Mainzer war danach überglücklich - und hatte speziellen Support dabei.
Ein erfolgreiches WM-Debüt, eine entscheidende Torvorlage - und das alles vor den Augen der gesamten Familie: Nadiem Amiri war überglücklich.
"Ich musste 25 Karten organisieren, was sehr, sehr viel ist. Das Spiel so zu drehen mit der Vorlage zum 1:1, ist für mich das perfekte Debüt gewesen", sagte der deutsche Nationalspieler nach dem 2:1 (0:1)-Sieg im zweiten Gruppenspiel der WM gegen die Elfenbeinküste in Toronto.
Seine Familie mütterlicherseits wohnt in der kanadischen Metropole, auch Amiris Ehefrau Nele und die beiden Söhne waren vor Ort. Sie sahen, wie der Mittelfeldspieler in der 60. Minute ins Spiel kam.
Kurz darauf schlug er die Flanke, die Deniz Undav (68.) zum Ausgleich vollendete. "Ich hatte ein, zwei Minuten vorher schon eine Flanke auf Deniz gebracht, die dann zum Eckball geworden ist. Ich hatte schon ein gutes Gefühl. Als der Ball vom Fuß weggegangen ist, wusste ich: Der ist drin", sagte er.
WM 2026 - Amiri erleichtert: "Viel Druck auf dem Kessel"
Die Emotionen in diesem wichtigen Moment konnte der 29-Jährige noch gar nicht vollumfänglich greifen. "Alle haben gejubelt, nicht nur ich. Das ganze Stadion ist beim 1:1 durchgedreht, weil es ein erlösender Moment war für uns alle."
Weiter: "Wir Spieler haben so viel Druck auf dem Kessel bei solchen Spielen. Wenn sich der Knoten löst, sind immer viele Emotionen dabei. Da freuen sich alle. Beim 2:1: Wie alle mitgejubelt haben, alle reingerannt sind: Solche Bilder haben wir lange nicht mehr gesehen", sagte Amiri.
In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Undav, der gleichzeitig mit Amiri eingewechselt worden war, den Siegtreffer. Durch den Erfolg erreichte die DFB-Auswahl und den gleichzeitigen Punktgewinn Curacaos gegen Ecuador vor dem dritten Gruppenspiel am Donnerstag in New York gegen Ecuador vorzeitig den Gruppensieg.
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