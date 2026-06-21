DFB-Team - Nadiem Amiri feiert perfektes WM-Debüt: Die Familie jubelt mit

Auch dank Nadiem Amiri hat Deutschland das Spiel gegen die Elfenbeinküste noch gedreht. Der Mainzer war danach überglücklich - und hatte speziellen Support dabei.

Ein erfolgreiches WM-Debüt, eine entscheidende Torvorlage - und das alles vor den Augen der gesamten Familie: Nadiem Amiri war überglücklich.

"Ich musste 25 Karten organisieren, was sehr, sehr viel ist. Das Spiel so zu drehen mit der Vorlage zum 1:1, ist für mich das perfekte Debüt gewesen", sagte der deutsche Nationalspieler nach dem 2:1 (0:1)-Sieg im zweiten Gruppenspiel der WM gegen die Elfenbeinküste in Toronto.

Seine Familie mütterlicherseits wohnt in der kanadischen Metropole, auch Amiris Ehefrau Nele und die beiden Söhne waren vor Ort. Sie sahen, wie der Mittelfeldspieler in der 60. Minute ins Spiel kam.

Kurz darauf schlug er die Flanke, die Deniz Undav (68.) zum Ausgleich vollendete. "Ich hatte ein, zwei Minuten vorher schon eine Flanke auf Deniz gebracht, die dann zum Eckball geworden ist. Ich hatte schon ein gutes Gefühl. Als der Ball vom Fuß weggegangen ist, wusste ich: Der ist drin", sagte er.