ran Fußball WM 2026: Mutter von Internet-Sensation darf nun doch einreisen Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Die Türkei hat sich erstmals seit 2002 für eine WM-Endrunde qualifizieren können. ran zeigt alle Infos zu Gegnern und Terminen der Türkei bei der WM 2026.

Mit einer 0:2-Niederlage ist die Türkei in die WM 2026 gestartet. Durch die Pleite gegen Australien steht das Team von Trainer Vincenzo Montella im zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay bereits mächtig unter Druck. WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV Die Türkei, die erstmals seit der WM 2002 in Japan und Südkorea wieder mit dabei sind, wollen den Fehlstart vergessen machen und einen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen. WM 2026 - Türkei nach Blamage gegen Australien unter Druck: Endspiel gegen Paraguay? ran zeigt nun die wichtigsten Infos und Termine der Türkei bei der WM-Endrunde 2026 (vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026).

Türkei bei der WM 2026: Das Wichtigste im Überblick Die Türkei trifft in Gruppe D auf Australien, Paraguay und Gastgeber USA. Das erste Gruppenspiel steigt am 14. Juni 2026 in Vancouver, zum Abschluss wartet am 26. Juni das Duell mit den USA in Los Angeles. Gruppe: D

Gegner: Australien, Paraguay, USA

erster Spieltag: 14. Juni 2026

letzter Gruppenspieltag: 26. Juni 2026

Spielorte: Vancouver, San Francisco, Los Angeles

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WM 2026: Die Gegner und Termine der Türkei 1. Spieltag : Sonntag, 14. Juni - 6 Uhr in Vancouver, Australien – Türkei 2:0

2. Spieltag : Samstag, 20. Juni - 6 Uhr in San Francisco, Bay Area, Türkei – Paraguay

3. Spieltag : Freitag, 26. Juni - 4 Uhr in Los Angeles, Türkei – USA

WM 2026: Türkei vs. USA live im TV, Stream & Ticker – alle Infos zum Gruppenfinale

Wo laufen die Spiele der Türkei im TV und Livestream? Die Übertragungsrechte für die WM 2026 in Deutschland sind bereits verteilt: MagentaTV zeigt alle 104 Spiele live, davon 44 Partien exklusiv. ARD und ZDF übertragen insgesamt 60 Spiele im Free-TV. Für die Türkei steht nach aktuellem Stand jedoch fest: Die drei Gruppenspiele gegen Australien, Paraguay und die USA laufen nicht im Free-TV, sondern nur bei MagentaTV. Zusätzlich soll es dort für die Türkei-Partien sogar eine türkische Tonspur sowie eine passende Vor- und Nachberichterstattung geben.

Wo finden die Spiele der Türkei statt? Die Türkei spielt ihre drei Gruppenspiele in Vancouver, in San Francisco und in Los Angeles. Damit ist die Mannschaft an drei prominenten Standorten des Turniers unterwegs. Für Fans in Deutschland sind die Anstoßzeiten allerdings alles andere als komfortabel: Zwei Spiele beginnen aus deutscher Sicht um 6 Uhr morgens, das letzte Gruppenspiel sogar um 4 Uhr.

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So stehen die Chancen der Türkei aufs WM-Achtelfinale Die Gruppe ist aus türkischer Sicht ambitioniert, aber keineswegs unlösbar. Nach der Auftaktniederlage gegen Australien, ist die Partie gegen Paraguay quasi schon ein Finale. Das Duell mit Gastgeber USA rundet die Gruppe für die Türken ab.

Warum die WM-Rückkehr der Türkei historisch ist Für die Türkei ist die WM 2026 mehr als nur eine weitere Turnierteilnahme. Es ist die erste WM-Endrunde seit 2002. Damals sorgte das Team um Hakan Sükür mit Platz drei für einen der größten Erfolge der Verbandsgeschichte. Umso größer ist nun die Hoffnung, bei der Rückkehr auf die Weltbühne erneut ein Ausrufezeichen zu setzen.

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