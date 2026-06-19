Tennis
Alexander Zverev erreicht Halbfinale - jetzt wartet sein Angstgegner
Aktualisiert:von SID
In Halle/Westfalen setzt sich French-Open-Sieger Alexander Zverev im Viertelfinale gegen einen Qualifikanten durch. Der nächste Gegner ist ein guter Bekannter.
Für Alexander Zverev geht es nach dem Sieg bei den French Open in Halle/Westfalen weiter mit dem Start in die Rasensaison. Und dabei läuft es wie erhofft.
Der Hamburger behielt gegen den belgischen Qualifikanten Raphael Collignon im Viertelfinale kühlen Kopf und gewann 7:6 (12:10), 7:6 (7:2). Bei Temperaturen jenseits von 30 Grad Celsius verwandelte Zverev nach zwei Stunden seinen zweiten Matchball.
Am Samstag wartet auf den 29-Jährigen die bislang größte Herausforderung seiner Vorbereitung auf Wimbledon (ab 29. Juni). Im Kampf um den Einzug ins Endspiel der Terra Wortmann Open, das Zverev bereits 2016 und 2017 erreicht hatte, trifft er auf US-Profi Taylor Fritz, gegen den er zuletzt nie besonders gut aussah. Seit zwei Jahren wartet Zverev auf einen Sieg, sechsmal nacheinander verlor er.
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Zverev wehrt drei Satzbälle ab
Fritz brauchte in der ostwestfälischen Mittagshitze für seinen Halbfinaleinzug am Freitag sogar 2:45 Stunden. In einem weiteren Tiebreak-Krimi ohne ein einziges Break bezwang er seinen Landsmann Ben Shelton 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:3). Dabei wehrte er einen Matchball ab, kam dank 24 Assen aber letztlich verdient weiter.
Auch Zverev musste zunächst in den Tiebreak, nachdem er im ersten Spiel der Partie zwei Breakbälle vergeben hatte. Dort wehrte er gegen den aufschlagstarken Außenseiter drei Satzbälle ab und behielt die Nerven. Geduld beweisen musste Zverev auch in Satz zwei, wieder brachten er und Collignon alle Aufschlagspiele durch, doch im Tiebreak spielte der Hamburger seine Klasse aus.
Das Halbfinal-Duell Zverev gegen Fritz kann am Samstag auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden
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