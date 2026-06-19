Alexander Zverev erreicht Halbfinale - jetzt wartet sein Angstgegner

In Halle/Westfalen setzt sich French-Open-Sieger Alexander Zverev im Viertelfinale gegen einen Qualifikanten durch. Der nächste Gegner ist ein guter Bekannter.

Für Alexander Zverev geht es nach dem Sieg bei den French Open in Halle/Westfalen weiter mit dem Start in die Rasensaison. Und dabei läuft es wie erhofft.

Der Hamburger behielt gegen den belgischen Qualifikanten Raphael Collignon im Viertelfinale kühlen Kopf und gewann 7:6 (12:10), 7:6 (7:2). Bei Temperaturen jenseits von 30 Grad Celsius verwandelte Zverev nach zwei Stunden seinen zweiten Matchball.

Am Samstag wartet auf den 29-Jährigen die bislang größte Herausforderung seiner Vorbereitung auf Wimbledon (ab 29. Juni). Im Kampf um den Einzug ins Endspiel der Terra Wortmann Open, das Zverev bereits 2016 und 2017 erreicht hatte, trifft er auf US-Profi Taylor Fritz, gegen den er zuletzt nie besonders gut aussah. Seit zwei Jahren wartet Zverev auf einen Sieg, sechsmal nacheinander verlor er.