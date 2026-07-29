Im Zuge der WM-Privatisierungspläne der FIFA hält die UEFA offenbar bereits am Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung ab.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird offenbar bereits am Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung abhalten, um über die Pläne des Weltverbandes FIFA, Anteile der WM an private Investoren zu verkaufen, zu beraten. Dies schrieb die französische Sportministerin Marina Ferrari auf der Plattform "X". Die UEFA selbst wollte dies auf "SID"-Anfrage nicht kommentieren.

"Ich nehme die für Mittwoch anberaumte Krisensitzung der europäischen Fußballverbände zur Kenntnis. Angesichts eines Vorhabens, das das Gleichgewicht unseres Sports tiefgreifend verändern könnte, ist es unerlässlich, dass die europäischen Akteure mit einer Stimme sprechen", erklärte Ferrari in dem Beitrag.

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass die UEFA noch in dieser Woche eine Sitzung anberaumen wolle. Laut "Sky", "ESPN" und "Bloomberg" soll dabei auch ein möglicher Boykott der Weltmeisterschaft Thema sein.

In einer Stellungnahme hatte der Verband bereits heftige Kritik an dem Vorhaben der FIFA geäußert. Es werde "eine Grenze überschritten", teilte die UEFA mit. Sie nehme "diese Angelegenheit äußerst ernst. Das sollten auch alle nationalen Fußballverbände tun."