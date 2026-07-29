FC Barcelona: Präsident Laporta wegen Herz-Problemen im Krankenhaus

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Dreesen gibt Einblick - so ist der Stand bei Harry Kane Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Schreck beim FC Barcelona! Präsident Joan Laporta musste wegen Herz-Problemen ins Krankenhaus und sich einem Eingriff unterziehen. Nun hat er sich online zu Wort gemeldet.

Wegen einer Herzrhythmusstörung ist Präsident Joan Laporta vom spanischen Fußballmeister FC Barcelona kurzzeitig im Krankenhaus behandelt worden. Das gab der 64-Jährige am Dienstag bekannt und sorgte zugleich für Entwarnung. WM-Verkauf: Die UEFA muss sich von der FIFA abspalten! Ein Kommentar "Alles ist gut verlaufen. Meine Herzrhythmusstörung wurde behoben. Mein Herz schlägt wieder regelmäßig", schrieb er auf Instagram und bedankte sich ausführlich bei dem medizinischen Personal sowie seiner Familie.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Barcelona: Laporta kann das Trainingslager nicht besuchen Wegen der Beschwerden hatte sich Laporta, der Mitte Mai als Präsident wiedergewählt worden war, in das Privatkrankenhaus Hospital de Barcelona begeben. Wie Laporta in seinem Statement erklärte, habe er sich dann auf Empfehlung der behandelnden Kardiologen dort einem Eingriff unterzogen. Die gesundheitlichen Probleme am Herzen halten Laporta nun davon ab, der Mannschaft im Trainingslager einen Besuch abzustatten. Das Team des deutschen Trainers Hansi Flick weilt derzeit im St. George's Park im englischen Birmingham, um sich auf die in rund drei Wochen beginnende Saison vorzubereiten. Auch interessant: Ultimatum vom FIFA-Boss? Gianni Infantino setzt Verbände offenbar unter Druck