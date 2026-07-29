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BVB heute live: Testspiel Borussia Dortmund bei Cerezo Osaka im TV, Stream und Ticker - BVB verliert mit 0:1
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
BVB-Stars in Japan frenetisch gefeiert
Videoclip • 01:06 Min
Borussia Dortmund befindet sich auf Asienreise. Das Testspiel bei Cerezo Osaka hat der Bundesligist verloren. ran liefert die wichtigsten Szenen zum Nachlesen.
Der BVB befindet sich vom 26. Juli bis zum 2. August auf Asientour und wird in Japan zwei Testspiele abhalten. Das erste davon fand am 29. Juli um 12 Uhr bei Cerezo Osaka statt. Das Spiel endete mit 1:0 für die Japaner.
Die Borussen hatten im ersten Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf eine 1:2-Pleite kassiert, traten jedoch auch mit einer sehr jungen Auswahl an. Komplett ist der Kader auch auf der Asienreise nicht.
Die deutschen WM-Fahrer sind zwar wieder dabei, jedoch fehlen Julian Ryerson, Gregor Kobel und Marcel Sabitzer, die erst nach dem Trip ins Training einsteigen werden. Nico Schlotterbeck und Emre Can fehlen zusätzlich verletzungsbedingt. Dafür erhalten viele junge Spieler ihre Chance.
Borussia Dortmund verliert Testspiel bei Cerezo Osaka: Die wichtigsten Szenen zum Nachlesen
Borussia Dortmund verliert das erste von zwei Testspielen im Rahmen der Asienreise mit 0:1. Für den einzigen Treffer der Partie sorgte Solomon Sakuragawa. Cerezo Osaka war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, während der BVB erst gegen Ende gefährlich wurde. Fabio Silva verpasste fünf Minuten vor dem Ende die Chance zum Ausgleich. In der Nachspielzeit erzielte der BVB zwar noch einen Treffer, jedoch wurde dieser aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Eine zu große sportliche Bedeutung darf man dem Spiel nicht zurechnen, zumal Niko Kovac auch nach rund einer Stunde fast seine gesamte Mannschaft ausgetauscht hat. Sorgen macht die verletzungsbedingte Auswechslung von Filippo Mané in der ersten Halbzeit.
+++ Update: 13:48 Uhr: Silva verpasst die Chance zum Ausgleich +++
Was war das denn? Ein Osaka-Verteidiger produziert eine ganz seltsame Bogenlampe, die kurz vor dem eigenen Tor Fabio Silva vor die Füße fällt. Der Portugiese ist jedoch nicht handlungsschnell genug, weshalb sein Schuss drei Meter vor dem Tor noch geblockt wird. Das hätte eigentlich der Ausgleich sein müssen.
+++ Update: 13:43 Uhr: Nur vereinzelt Dortmunder Lichtblicke +++
Dortmund tut sich weiterhin schwer, Torgefahr zu entfachen. Ein kleiner Lichtblick ist jedoch der junge Enzo Dos Santos, der immer wieder mit Schwung zum Tor zieht. Zehn Minuten bleiben den Schwarz-Gelben noch, die zweite Testspiel-Pleite abzuwenden.
+++ Update: 13:26 Uhr: Niko Kovac nimmt zahlreiche Wechsel vor +++
Während auf dem Platz nicht viel passiert, tut sich zumindest auf der Ersatzbank etwas. Niko Kovac nimmt acht Wechsel vor und tauscht fast sein gesamtes Team aus. Unter anderem sind Jobe Bellingham und Serhou Guirassy vom Platz. Neu mit dabei sind zahlreiche Youngster und Portugal-Stürmer Fabio Silva.
Bei Osaka verlässt Shinji Kagawa den Platz. Der 37-Jährige hat durchaus für Wirbel gesorgt.
+++ Update: 13:08 Uhr: 2. Durchgang beginnt - Dortmund unverändert +++
Der zweite Durchgang beginnt. Während Osaka einmal wechselt, reagiert Niko Kovac noch nicht. Der BVB startet unverändert in die Hälfte zwei. Früher oder später wird der Dortmund-Coach allerdings tauschen, zumal die klimatischen Bedingungen den Spielern auch durchaus zusetzen.
+++ Update: 12:52 Uhr: Dortmund zur Pause hinten +++
Der BVB ist zur Pause mit 0:1 hinten. Die Borussen kamen schleppend in die Partie und gerieten schon in Minute acht in Rückstand. Zwar konnten die Dortmunder das Spiel im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit besser kontrollieren, jedoch blieb das Angriffsspiel langsam und vorhersehbar. Zudem gibt es Sorgen um Abwehr-Youngster Filippo Mané, der verletzt runter musste.
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+++ Update: 12:40 Uhr: Mané muss verletzt raus +++
Der BVB hat mehr Spielkontrolle, aber kaum Chancen. Dafür wird Osaka wieder gefährlich. Kagawa bekommt den Ball sieben Meter vor dem Tor serviert, jedoch kann Mané mit einem langen Schritt noch blocken. Dabei scheint sich der junge Innenverteidiger aber wehgetan zu haben. Die Mediziner sind auf dem Platz und behandeln den Dortmunder, der ausgewechselt werden muss.
Mehr zum Thema: Borussia Dortmund: Sorgen um Abwehr-Youngster Filippo Mane - Engpass in der Defensive verschärft sich
+++ Update: 12:30 Uhr: Dortmund tut sich schwer - Kagawa zaubert +++
Der BVB findet ein wenig besser in die Partie, verzeichnet aber kaum Abschluss-Szenen. Osaka ist weiterhin zielstrebiger und gefährlicher. Mitten drin im Geschehen ist der Ex-Borusse Shinji Kagawa, der soeben mit einem schönen Hackentrick eine Chance für Osaka eingeleitet hat. Die Partie wird in der 24. Minute für eine kurze Trinkpause unterbrochen
+++ Update 12:14: BVB gerät bei Cerezo Osaka früh in Rückstand +++
Der BVB erwischt in Osaka einen absoluten Fehlstart. Die Borussen stehen in der Anfangsphase massiv unter Druck und fangen sich bereits in der 8. Minute den ersten Gegentreffer ein. Nach einem Flankenball von Takumi Nakamura kann Solomon Sakuragawa aus zentraler Position unbedrängt ins Eck köpfen. 1:0 für die Japaner.
+++ Update 11:55 Uhr: Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund - Die BVB-Aufstellung +++
Der BVB startet wie folgt
Alexnder Meyer - Joane Gadou, Filippo Mané, Luca Reggiani - Yan Couto, Takato Yamamoto, Justin Lerma, Almugera Kabar - Jobe Bellingham, Samuele Inacio - Serhou Guirassy
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Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund heute live: Die wichtigsten Infos im Überblick
Begegnung: Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund
Anpfiff: 29. Juli, 12 Uhr
Stadion: Yanmar Stadium Nagai
Ort: Osaka, Japan
Dortmund gastiert bei Cerezo Osaka: Läuft das Testspiel im Free-TV?
Nein, das Testspiel wird nicht im Free-TV übertragen.
Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund heute live: Wer überträgt das Testspiel im Pay-TV?
Sowohl Sky als auch DAZN werden das Spiel zwischen dem BVB und Osaka im Pay-TV zeigen. Sky überträgt auf den Sendern Sky Sport News HD, Sky Sport Top Event und Sky Bundesliga HD1, DAZN zeigt das Match auf dem linearen Kanal DAZN1.
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Cerezo Osaka vs. BVB: Gibt es heute einen kostenfreien Livestream?
Ja, das Match kann kostenlos unter skysport.de gestreamt werden. Zahlende Kunden können den Stream auch über WOW, Sky Go sowie über die DAZN-App aufrufen.
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Borussia Dortmund: So geht es nach dem Testspiel weiter
Die "Schwarz-Gelben" werden am 1. August beim FC Tokyo in der japanischen Hauptstadt gastieren. Ein Tag später geht es zurück nach Deutschland, wo die finalen Vorbereitungen auf die Saison starten. Am 9. August gastiert der BVB beim Emirates Cup beim FC Arsenal.
Sechs Tage später steht zu Hause ein weiteres Testspiel gegen die AS Rom an. Am 22. August folgt der Pflichtspiel-Auftakt im Rahmen des Supercups (live auf Sat.1 und Joyn). Gegner wird hier der FC Bayern sein.
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