ran Fußball Bundesliga VfB Stuttgart: Demirovic schenkt Freibier aus - das steckt dahinter Videoclip • 01:31 Min Link kopieren Teilen

Uli Hoeneß hat die Ticketpreise für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada deutlich kritisiert.

Uli Hoeneß hat die Ticketpreise bei der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada scharf kritisiert. "Da kriege ich die Krätze", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern im DAZN-Interview. Er selbst habe ebenfalls vorgehabt, "hinzufliegen, da ich eine Einladung von einem guten Freund hatte, der mir ein Haus zur Verfügung gestellt hätte, aber das mache ich nicht mit", sagte der 74-Jährige. Er sei "für Kommerz, aber nicht für so eine Ausuferung. Eine Endspielkarte, zweieinhalbtausend Dollar, das geht nicht mehr. Ja, das können vielleicht Fans aus China machen, die sich so ein Spiel einmal im Jahr gönnen. Aber ein ganz normaler, vernünftig denkender deutscher Fan fährt dafür in der Regel nicht hin."

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