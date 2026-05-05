Wenige Wochen vor WM-Start: Hoeneß erneuert Nagelsmann-Kritik

Uli Hoeneß kritisiert Bundestrainer Julian Nagelsmann fünf Wochen vor WM-Beginn stark.

Uli Hoeneß hat Bundestrainer Julian Nagelsmann abermals für die aus seiner Sicht mangelnde Eingespieltheit des DFB-Teams fünf Wochen vor WM-Beginn kritisiert:

"Die deutsche Mannschaft hat noch nie zweimal hintereinander mit derselben Elf gespielt – das werfe ich Julian auch vor, das habe ich ihm persönlich schon gesagt", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern im "DAZN"-Interview.

"Wenn man zu einer Weltmeisterschaft fährt und keine wirkliche Weltklasse-Mannschaft hat, was wir im Moment aus meiner Sicht nicht haben, dann kann man - so wie Vincent (Anm. d. Red.: Bayern-Trainer Kompany) es vorgemacht hat - nur über die Mannschaft, über das Teamgefüge erfolgreich sein", ergänzte Hoeneß.

Er befürchtet, dass "wir zum ersten WM-Spiel eine Mannschaft auf den Platz schicken, die so noch nie zusammengespielt hat. Und das funktioniert nicht." Aktuell sehe er "weder hinten noch vorne eine klare Linie", kritisierte der Weltmeister von 1974 und fragte: "Wer ist unser Mittelstürmer? Wer spielt im Tor? Wer ist rechter Verteidiger, wer linker?"