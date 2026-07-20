Weltrangliste nach WM-Finale: DFB-Team rutscht ab - Spanien Erster

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem frühen Ausscheiden bei der WM in der FIFA-Weltrangliste abgerutscht.

Das DFB-Team fiel durch die Niederlage im Sechzehntelfinale gegen Paraguay aus der Top Ten des Rankings und belegt nur noch Platz zwölf. Seit Juli 2018 (damals als Weltranglistenerster) stand Deutschland nicht mehr besser als Platz neun da, vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada war die Mannschaft Zehnter.

Die Führung übernahm Weltmeister Spanien. Die Rangliste veröffentlichte die FIFA am Tag nach dem Triumph der Spanier im Endspiel gegen Titelverteidiger Argentinien (1:0 n.V.). Die Südamerikaner gaben den Spitzenplatz, den sie erst kurz vor Turnierbeginn übernommen hatten, wieder ab und stehen auf Rang zwei. Dritter ist weiterhin Frankreich, gefolgt vom WM-Dritten England.

Den größten Sprung aller Teilnehmer des Turniers legte Norwegen hin. Das Überraschungsteam um Erling Haaland rückte durch den Einzug ins Viertelfinale bei der ersten Teilnahme seit 1998 um zwölf Ränge bis auf Position 19 vor. Die Schweiz, ebenfalls unter den letzten acht des Turniers, sprang fünf Plätze vor und liegt als 14. auf Tuchfühlung zu Deutschland.

Für mehrere Nationen schlug sich das Abschneiden auch negativ in der Weltrangliste nieder: Panama, Usbekistan, Jordanien (jeweils -10 Plätze) und Tunesien (-12) rutschten am weitesten ab.