ran Fußball Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026 Videoclip • 06:21 Min Link kopieren Teilen

Historisches Novum bei der Weltmeisterschaft 2026: Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers wird das WM-Finale von einer groß angelegten Halbzeitshow begleitet. Was Fans beim Endspiel am 19. Juli im New-York-New-Jersey-Stadion erwartet, erfährst du bei ran.de.

Halbzeitshow zum WM-Finale 2026: Justin Bieber verstärkt Shakira und Co. Das Line-up für die Premiere besteht aus Madonna, Shakira, BTS und Burna Boy - gut eine Woche vor dem Event wurde auch noch Superstar Justin Bieber als Co-Headliner bestätigt. Zudem sollen Coldplay, ein New Yorker Kinderchor sowie die berühmtesten Figuren der Muppetshow, Kermit und Miss Piggy, mitwirken. Die Show wird von Coldplay-Frontmann Chris Martin zusammengestellt, organisatorisch ist sie mit dem "FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds" verknüpft.

- Anzeige -

- Anzeige -

Welche Stars treten bei der Halbzeitshow im WM-Finale 2026 auf? Diese Headliner hat die FIFA offiziell für die Halbzeitshow 2026 bestätigt: Madonna

Shakira

BTS

Justin Bieber

Burna Boy

Gustavo Dudamel

PS22 Chorus ft. Coldplay

Wie lange geht die Halbzeitshow im WM-Finale? Die Dauer ist ein zentraler Kritikpunkt, da die reguläre Pause bei Fußballspielen auf 15 Minuten begrenzt ist. Obwohl die Veranstalter betonen, dass der sportliche Ablauf nicht beeinträchtigt werden soll, bleibt offen, wie Aufbau, Performance und Abbau innerhalb des engen Zeitfensters bewältigt werden. Mehreren Medienberichten zufolge könnte die Halbzeit sogar 20 oder 30 Minuten dauern. Ähnlich lang gehen auch die beliebten Halftime-Shows beim Super Bowl. FIFA und Global Citizen kündigen bislang eine elfminütige Show an. Die "BBC" schreibt etwa, eine Option könnte so aussehen, dass die elf Minuten dauernde Halftime-Show nach der regulären 15-Minuten-Pause steigt. Während "The Times" von rund 30 Minuten Halbzeit titelt, will "The Athletic" erfahren haben, dass eine Pause von rund 20 Minuten anvisiert wird. Mehr zum Thema: WM 2026: Halbzeit-Show im Finale soll Überlänge haben - Klub-WM als Vorbild

Halbzeitshow bei der WM 2026: Die wichtigsten Informationen Anstoß Spiel Spanien - Argentinien: 21:00 Uhr (deutscher Zeit), 15:00 Uhr (US-Ortszeit)

Übertragung: Livestream bei joyn, ZDF, sportstudio ab 19.30 Uhr (Free TV), MagentaTV

Beginn der Halbzeitshow: ca. 21:45 Uhr (deutscher Zeit), 15.45 Uhr (US-Ortszeit)

Dauer: Die Musikshow soll laut FIFA elf Minuten dauern. Mit Auf- und Abbau könnte die Halbzeitshow 25 bis 30 Minuten dauern.

- Anzeige -

- Anzeige -

WM Finale 2026: Gibt es auch eine Eröffnungsshow? Ja, Vor dem Anpfiff des Endspiels wird es eine Eröffnungsfeier geben. Mit dabei sind unter anderem: Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Laura Pausini und Youtuber IShowSpeed. Tom Cruise und Jennifer Hudson wurden ebenfalls angekündigt.

WM-Finale: Wird die Halbzeitshow live übertragen? Ja, sowohl MagentaTV als auch das ZDF zeigen im Rahmen ihrer Übertragung des WM-Finales auch die Halbzeitshow live. WM 2026: Die Halbzeitshow im Finale am 19. Juni ab ca. 21:45 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream

Wann beginnt die Halbzeitshow im WM-Finale 2026? Beginn der Halbzeitshow im WM-Finale 2026 ist gegen 21:45 Uhr. Die erste Halbzeit des Finales Spanien gegen Argentinien beginnt um 21:00 Uhr und dauert 45 Minuten. Je nachdem, wie vie Nachspielzeit der Schiedsrichter gibt, könnte die Halbzeitshow auch wenige Minten nach 21:45 Uhr starten.

Wer produziert die Halbzeitshow bei der WM 2026? Die Verantwortung für das Konzept und die technische Umsetzung liegt bei Global Citizen in Zusammenarbeit mit Live Nation und Done + Dusted. Die künstlerische Leitung übernimmt Chris Martin (Frontmann von Coldplay). Martin ist in diesem Bereich bereits erfahren: Er inszenierte bereits die Halbzeitshow der Klub-WM.

- Anzeige -

- Anzeige -

Der Austragungsort: New-York-New-Jersey-Stadion Das New-York-New-Jersey-Stadion (MetLife Stadium) in East Rutherford ist die würdige Bühne für das Finale und die Halbzeitshow. Mit einer Kapazität von 82.500 Plätzen bietet das Stadion eine beeindruckende Kulisse, die bereits bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ihre WM-Tauglichkeit unter Beweis gestellt hat.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.o.-Runde