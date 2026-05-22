Die Fußball-WM 2026 steht vor der Tür und viele Nationen haben ihre Kader bereits bekannt gegeben. Thomas Tuchel hat nun auch seine Auswahl für die englische Nationalmannschaft berufen. Er verzichtet dabei auf mehrere große Namen.

Der englische Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht fest. Am Vormittag hat Thomas Tuchel sein Aufgebot für das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA bekanntgegeben.

Bereits vorher waren einige Namen durchgesickert, die der deutsche Trainer nicht auf die Übersee-Reise mitnehmen würde.

Stars wie Trent Alexander-Arnold von Real Madrid, Harry Maguire von Manchester United, Cole Palmer vom FC Chelsea und Phil Foden von Manchester City werden kein Teil der "Three Lions" sein und müssen das Turnier vom Sofa aus verfolgen.

Dafür nimmt Tuchel mit Djed Spence einen Spieler mit, der sich erst vor wenigen Tagen den Kiefer gebrochen hat. Der Außenverteidiger von Tottenham Hotspur erlitt die Verletzung im Ligaspiel am vergangenen Dienstag gegen den FC Chelsea (1:2).

Spence wird mit ärztlicher Erlaubnis dennoch schon am Sonntag wieder auf dem Platz stehen, wenn es für die Spurs im Fernduell mit West Han United (ab 17 Uhr im Liveticker) um den Klassenerhalt geht.