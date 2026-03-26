Die türkische Nationalmannschaft hat sich durch einen 1:0 (0:0)-Arbeitssieg gegen Rumänien für das Finale der WM-Qualifikations-Playoffs qualifiziert.

Die Türkei darf weiter auf die erste WM-Teilnahme seit 24 Jahren hoffen. Das Team um Kapitän Hakan Calhanoglu setzte sich im Playoff-Halbfinale im Hexenkessel von Istanbul mit 1:0 (0:0) gegen Rumänien durch und spielt am Dienstag um eines der letzten Tickets für die Endrunde im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada.

Die Türken müssen dann auswärts ran, Gegner ist entweder die Slowakei oder der Kosovo. Die beiden Nationen treffen am Abend (20.45 Uhr) aufeinander.

Ferdi Kadioglu (53.) traf nach einer überragenden Vorarbeit von Real Madrids Jungstar Arda Güler im Besiktas Park zum Sieg der Türken, die zuletzt 2002 in Japan und Südkorea an einer WM-Endrunde teilgenommen haben - und damals erst im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Brasilien ausgeschieden waren.