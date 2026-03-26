DFB - Kai Havertz: "Ich bin ein Esel-Fan!"

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss auf Torhüter Jonas Urbig verzichten, der verletzt von der deutschen Nationalmannschaft abreisen musste.

Die deutsche Nationalmannschaft muss einen Tag vor dem Testspiel in der Schweiz (Freitag ab 20:45 Uhr im Liveticker) einen weiteren Ausfall hinnehmen.

Torhüter Jonas Urbig hat sich eine Kapselverletzung im rechten Kniegelenk zugezogen und verlässt daher das DFB-Team vorzeitig.

Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann handelt es sich bei der Abreise von Urbig um eine Vorsichtsmaßnahme.

Als Ersatz für den Keeper des FC Bayern hat Nagelsmann nun Finn Dahmen vom FC Augsburg nachnominiert.

Laut dem DFB soll Dahmen noch am Donnerstagabend im Teamhotel der Nationalmannschaft eintreffen.