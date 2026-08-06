Fußball
WM-Teilnehmer Südkorea mit Manipulationsverdacht: Razzia beim Verband
Aktualisiert:von SID
:newstime
Top-Funktionär wirft Infantino Erpressung vor
Videoclip • 01:03 Min • Ab 12
Die umstrittene Ernennung von Hong Myung-bo zum Nationaltrainer im Jahr 2024 beschäftigt nun auch die Ermittlungsbehörden.
Südkoreanische Ermittlungsbehörden haben am Donnerstag eine Razzia in den Geschäftsräumen des nationalen Fußballverbandes (KFA) durchgeführt. Dabei geht es um mögliche Manipulationen rund um die Ernennung des ehemaligen Nationaltrainers Hong Myung-bo, der mit dem Team bei der Weltmeisterschaft 2026 in der Vorrunde gescheitert war.
Die Polizei führte in den Büros des Verbandes "Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsmaßnahmen" durch, wie ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte. Ermittler der Wirtschaftskriminalität würden prüfen, "ob bei der Ernennung von Hong Myung-bo der Verdacht auf Behinderung der Amtsausübung vorliegt".
FIFA-Statement: Rückendeckung für Gianni Infantino - Gegenangriff auf Kritiker
FC Bayern: Rippenbrüche! Hongkong-Reise ohne Klubboss Dreesen
Lokalen Medien zufolge untersuchen die Behörden unter anderem, ob hochrangige Funktionäre des KFA unzulässig in die Ernennung von Hong (57) eingegriffen haben, was gegen interne Regeln verstoßen würde. Hong war bereits bei der WM 2014 als Nationaltrainer mit dem Team in der Vorrunde gescheitert, wurde 2024 aber überraschend erneut eingestellt.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Radsport
Die Tour de France Femmes im Livestream
180 MinBald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Radsport
Die Tour de France Femmes im Livestream
180 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:05 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Heute, 22:05 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
Südkorea: Kritik auch aus der Politik
Bereits vor der WM war öffentliche Kritik an der Personalentscheidung laut geworden. Durch das abermalige schlechte Abschneiden der Mannschaft gewann sie im Anschluss deutlich an Schärfe.
Selbst Staatspräsident Lee Jae Myung äußerte sich nach dem Ausscheiden kritisch und machte später "inkompetente Menschen" in Führungspositionen für das Scheitern verantwortlich. "Wenn Loyalität und Fraktionismus höher bewertet werden als Kompetenz und inkompetente Personen in Führungspositionen berufen werden, ist das Ergebnis so gut wie vorprogrammiert", schrieb er bei "X".
Dir gefallen ran-News? Ergebnisse von ran.de bei Google bevorzugen
Dir gefallen ran-News?
Mehr Fußball-News
WM
"Infanti-No Go": Pressestimmen zum Infantino-Verbleib
Fußball
Vinicius Jr. sorgt mit Instagram-Aktion für Aufsehen
Fußball
Vier deutsche, neun neue: Trainer-Rekorde in England
Fußball
"Falsch und irreführend": FIFA dementiert Presseberichte
Tennis
"Schlechtestes Spiel der Saison": Zverev nach Aus bedient
NFL
Chiefs ändern Stadionnamen