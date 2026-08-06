Real Madrid: Vinicius Jr. sorgt mit Instagram-Aktion für Aufsehen

Vinicius Jr. hat seinen kompletten Instagram-Account leergeräumt - sämtliche Posts und das Profilbild sind verschwunden. Der Zeitpunkt sorgt für Spekulationen.

Vinicius Jr. hat für Aufsehen gesorgt: Der Offensivstar von Real Madrid hat sein Instagram-Profil, das rund 64 Millionen Follower zählt, komplett geleert.

Sämtliche Fotos von Trainingseinheiten und Spielen für die Königlichen sind verschwunden, auch das Profilbild wurde entfernt und durch das graue Standard-Icon ersetzt.

Der Zeitpunkt der Aktion ist brisant. Vinicius befindet sich mitten in Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung bei Real Madrid, sein aktuelles Arbeitspapier läuft nächstes Jahr aus. Gleichzeitig halten sich hartnäckig Gerüchte um ein Interesse des FC Arsenal.

Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano gibt sich Real Madrid dennoch zuversichtlich, dass eine Einigung mit dem Brasilianer bevorsteht - auch Trainer Jose Mourinho, der für eine zweite Amtszeit an die Bernabeu zurückgekehrt ist, soll sich persönlich in den Prozess eingeschaltet haben.