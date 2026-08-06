Fußball
Real Madrid: Vinicius Jr. sorgt mit Instagram-Aktion für Aufsehen
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
Ist er das? Wildes Beauty-OP-Gerücht um Vini Jr.
Videoclip • 01:00 Min
Vinicius Jr. hat seinen kompletten Instagram-Account leergeräumt - sämtliche Posts und das Profilbild sind verschwunden. Der Zeitpunkt sorgt für Spekulationen.
Vinicius Jr. hat für Aufsehen gesorgt: Der Offensivstar von Real Madrid hat sein Instagram-Profil, das rund 64 Millionen Follower zählt, komplett geleert.
Sämtliche Fotos von Trainingseinheiten und Spielen für die Königlichen sind verschwunden, auch das Profilbild wurde entfernt und durch das graue Standard-Icon ersetzt.
Der Zeitpunkt der Aktion ist brisant. Vinicius befindet sich mitten in Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung bei Real Madrid, sein aktuelles Arbeitspapier läuft nächstes Jahr aus. Gleichzeitig halten sich hartnäckig Gerüchte um ein Interesse des FC Arsenal.
Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano gibt sich Real Madrid dennoch zuversichtlich, dass eine Einigung mit dem Brasilianer bevorsteht - auch Trainer Jose Mourinho, der für eine zweite Amtszeit an die Bernabeu zurückgekehrt ist, soll sich persönlich in den Prozess eingeschaltet haben.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Radsport
Die Tour de France Femmes im Livestream
180 MinBald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Radsport
Die Tour de France Femmes im Livestream
180 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:05 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Heute, 22:05 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
Vinicius nicht der erste Fall: Social Media als moderne Vertragsverhandlung
Solche Social-Media-Kehrtwenden sind unter Profifußballern kein Einzelfall und werden von Fans erfahrungsgemäß häufig als Unmutsbekundung gegenüber dem aktuellen Verein gedeutet.
Bei Vinicius kommt hinzu, dass er in den vergangenen Monaten im Bernabeu wiederholt von Teilen der eigenen Fans ausgepfiffen wurde und öffentlich mit einem mit möglichen Abschied kokettierte.
Ob die gelöschten Inhalte tatsächlich ein Statement in Richtung Klub sind, ein Zeichen für einen bevorstehenden Wechsel oder schlicht ein technisches Problem mit dem Account, ist bislang offen. Auch ein Hacking-Angriff schließen spanische Medien nicht vollständig aus.
Dir gefallen ran-News?
Mehr Fußball-News
WM
"Infanti-No Go": Pressestimmen zum Infantino-Verbleib
WM
Manipulationsverdacht? Razzia bei WM-Teilnehmer Südkorea
Fußball
Vier deutsche, neun neue: Trainer-Rekorde in England
Fußball
"Falsch und irreführend": FIFA dementiert Presseberichte
WM
FIFA-Statement: Rückendeckung für Gianni Infantino - Gegenangriff auf Kritiker
2. Bundesliga
Gast-Experte Holtby: Kane-Kollege und Magath-Schüler
ran Fußball
Cristiano Ronaldo flext mit millionenschwerer Auto-Sammlung
Videoclip • 01:04 Min
ran Fußball
Mo Salah landet in der Türkei: Wilder Empfang am Flughafen
Videoclip • 02:10 Min
2. Bundesliga
2. Liga: VfL Bochum auf Relegationsplatz - Dabrowski legt sich fest
Videoclip • 01:50 Min
ran Fußball
Abschied von Franco Baresi: Tausende Fans besingen Milan-Legende
Videoclip • 03:12 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Tom Bischof verrät: Auf dieser Position bin ich eingeplant
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball Bundesliga
Bayer Leverkusen: Andrich mit krassem Golfcart-Stunt
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball Bundesliga
Eintracht Frankfurt: Verzaubert dieses Traumpaar die Bundesliga?
Videoclip • 01:07 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Herr Kompany, spielt Neuer jetzt?
Videoclip • 01:31 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Kompanys Umgang mit Talenten: "Muss die pushen!"
Videoclip • 02:39 Min
ran Fußball Bundesliga
BVB-Neuzugang Karetsas schmeißt eine Runde Taxiteller für Fans
Videoclip • 01:12 Min
ran Fußball Bundesliga
Schalke 04: Dzeko lacht über Verlängerung – „Sie wollen mich nicht zuhause“
Videoclip • 01:58 Min
ran Fußball Bundesliga
Schalke 04 - Edin Dzeko enthüllt: "Ich hatte noch drei Optionen"
Videoclip • 01:29 Min