Bot Gianni Infantino das WM-Finale im Tausch gegen Rückendeckung? FIFA dementiert klar

:newstime Top-Funktionär wirft Infantino Erpressung vor Videoclip • 01:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Angeblich soll Gianni Infantino dem marokkanischen Fußballverband versprochen haben, das WM-Finale 2030 auszurichten, wenn sie dafür ihre Unterstützung für ihn aussprechen. Nun dementiert die FIFA klar.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Marokko offenbar das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 versprochen - und verlangt im Gegenzug Unterstützung durch das Land, um das Blatt im Machtkampf an der Spitze des Weltverbandes noch einmal zu wenden und international wieder Rückhalt zu gewinnen. Dies berichtete die "Times "unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Der Schweizer, der am Mittwoch im FIFA-Afrika-Büro in Salé vor den Toren der marokkanischen Hauptstadt Rabat eine Krisensitzung mit hochrangigen Mitarbeitern abhielt, steht nach dem Scheitern seines Plans, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen, unter erheblichem Druck. Auch European Leagues stellt sich gegen FIFA und Infantino

"Kommt Erpressung gleich": Schwere Vorwürfe gegen Infantino Infantino bemüht sich laut der "Times" nun darum, Länder zu einer öffentlichen Unterstützungserklärung zu bewegen. Unter anderem der europäische Kontinentalverband UEFA hat sich bereits klar vom FIFA-Boss distanziert, in den vergangenen Tagen rückten zudem mehrere enge Mitarbeiter öffentlich vom Nachfolger von Joseph S. Blatter ab.

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