WM-Test: Spanien feiert klaren Sieg gegen Serbien

Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente zeigt sich im ersten Testspiel 2026 schon in WM-Form.

Europameister Spanien ist 76 Tage vor dem WM-Auftakt bereits in guter Frühform. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente bezwang Serbien souverän mit 3:0 (2:0) und feierte vor allem ihren Doppeltorschützen Mikel Oyarzabal. Der Stürmer traf zweimal sehenswert (16., 43.).

Nach der Pause erhöhte Victor Munoz (72.). Durch viele Wechsel auf beiden Seiten war zu diesem Zeitpunkt der Spielfluss aber bereits merklich dahin. Mit viel Ballbesitz dominierte der WM-Favorit das Spiel, Serbien, das nicht für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert ist, hatte kaum Chancen.