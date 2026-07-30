Die Presselandschaft hat Infantinos Plan, Teile der WM zu privatisieren, mit Entsetzen aufgenommen.

Das FIFA-Vorhaben zum Verkauf von Anteilen der WM an private Investoren hat Aufruhr in Teilen der Fußballwelt ausgelöst. Von einem "beschämenden Plan" ist die Rede, von einem "schamlosen Verkauf", die Ankündigung des Weltverbandes schlug "wie eine Bombe" ein.

"Vielleicht sollte man der FIFA eine Pause gönnen"

ARGENTINIEN

Clarin: "Nur eine Woche nach dem WM-Finale wurde der internationale Fußball von einem Konflikt erschüttert, der für Schlagzeilen sorgen dürfte. Infantino drängt auf ein Projekt zur Privatisierung eines Teils des WM-Geschäfts, von dem Donald Trumps Schwiegersohn profitieren würde."

La Nacion: "Die FIFA erwägt eine Ausweitung der Fördermittel für die Fußballentwicklung und eine Steigerung ihrer kommerziellen Einnahmen."

Ole: "Die FIFA startet ein neues 20-Milliarden-Dollar-Projekt und gerät in Konflikt mit der UEFA."

ENGLAND

Guardian: "Nimmt die FIFA den Volkssport und verkauft ihn? Nun ja, nur einen kleinen, 'nicht-kontrollierenden' Anteil. Aber wessen Spiel ist es überhaupt? Wie Infantino in seinem 15-seitigen Instagram-Post betonte, hat die FIFA 'an vorderster Front organisiert, hart gearbeitet und die beste Show der Welt auf die Beine gestellt'. Vielleicht sollte man der FIFA mal eine Pause gönnen?"

Independent: "Der beschämende Plan der FIFA, die Weltmeisterschaft zu verkaufen, stellt die größte existenzielle Bedrohung für den Fußball aller Zeiten dar – aber wird ihn irgendjemand stoppen?"

The Sun: "Welt des Schmerzes! Gianni Infantino plant schamlosen Verkauf der Weltmeisterschaft, während die UEFA wütend kritisiert."

The Times: "WM zum Verkauf! Gianni Infantinos Geldgier steckt hinter dem Platz zur Privatisierung der WM."

FRANKREICH

Le Figaro: "Gianni Infantinos neueste Laune. Nur gut eine Woche nach dem Ende der umstrittenen Weltmeisterschaft 2026 sorgt der FIFA-Präsident weiterhin für Schlagzeilen."

RMC Sport: "Ein revolutionäres Projekt, ein Schlüsselmoment in der Fußballgeschichte. Was wäre, wenn Gianni Infantino die FIFA in eine neue Ära führen würde? Infantinos verlockendes Versprechen an kleine Verbände zur Verteidigung seines umstrittenen Geschäftsvorhabens."