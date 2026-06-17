WM 2026: Antonio Rüdiger würde mehr DFB-Power bei Real Madrid begrüßen

Antonio Rüdiger würde mehr DFB-Power bei Real Madrid durchaus begrüßen. Zuletzt waren die Dortmunder Nationalspieler Nico Schlotterbeck und Felix Nmecha mit dem spanischen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden. Besonders freut sich Rüdiger auf seinen neuen Trainer Jose Mourinho.

"Gute Spieler sind immer willkommen. Ich würde mich sehr freuen, absolut", antwortete Antonio Rüdiger in Winston-Salem auf eine entsprechende Nachfrage bei der DFB-Pressekonferenz am Mittwoch.

Innenverteidiger Rüdiger hat seinen Vertrag bei Real am Dienstag bis 2027 verlängert. "Madrid ist mein zu Hause. Da fühle ich mich wohl", sagte der Abwehrspieler, der auch im Kreise der Nationalmannschaft immer über den Weltklub berichten muss: "Natürlich fragen mich Spieler, wie es in Madrid ist. Mit dem Druck, mit dem Tamtam rund um den Verein."

Besonders freut sich Rüdiger auf die Zusammenarbeit mit Star-Trainer José Mourinho.

"Endlich hat es geklappt, dass ich unter ihm spielen kann. Es ist in der Vergangenheit irgendwie nie passiert", sagte der 33-Jährige, der auf eine erfolgreiche Saison hofft: "Es war ein schwieriges Jahr. Ich hatte viel mit Verletzungen zu kämpfen. Ich habe mich aber wieder zurückgekämpft."