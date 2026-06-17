WM 2026: Rafael van der Vaart bedauert diskriminierende Aussage

Der frühere Bundesliga-Star sorgt mit einer Aussage über Japans Nationalspieler für Aufregung. Nun bittet van der Vaart um Entschuldigung.

Der frühere Bundesliga-Star Rafael van der Vaart hat mit einer diskriminierenden Aussage über Japans Nationalspieler Kritik auf sich gezogen - und um Entschuldigung gebeten. Als Experte im niederländischen TV-Sender NOS hatte der 109-malige Nationalspieler den Ausgleich der Japaner gegen die Elftal (2:2) analysiert und dabei auf das Abwehrverhalten von Micky van de Veen geblickt.

Dieser habe seinen Gegenspieler "komplett aus den Augen" verloren: "Schaut her, er ist völlig ungedeckt, van de Veen ist nirgends zu sehen", sagte van der Vaart und ergänzte mit Blick auf die japanischen Spieler: "Sie sehen sich natürlich alle ähnlich, vielleicht dachte er das." Die Bemerkung führte zu Schweigen im Studio, bevor van der Vaart hinzufügte: "Das ist natürlich ein Witz. Ich traue mich gar nicht, etwas zu sagen."

In einer Stellungnahme von van der Vaarts Management, aus der das Portal "The Athletic" zitiert, hieß es, "dass es niemals seine Absicht" gewesen sei, "jemanden zu beleidigen, zu verletzen oder zu diskriminieren", van der Vaart lehne Rassismus in jeder Form ab und habe "Respekt vor Menschen jeder Herkunft und jeden Hintergrunds".

Er verstehe, "dass manche meine Worte als verletzend empfunden haben", wurde der Vizeweltmeister von 2010 zitiert: "Das tut mir aufrichtig leid. Falls ich jemanden damit verärgert habe, bitte ich um Entschuldigung. Das war nie meine Absicht."