Fußball WM Fußball
WM 2026 - Ronaldo adelt Lionel Messi: Der Beste der Geschichte
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: Messi-Bonus? Müller analysiert Gala mit Makel
Videoclip • 03:28 Min
Ronaldo findet deutliche Worte. Nach dem 3:0-Auftaktsieg der Argentinier inklusive Dreierpack von Lionel Messi findet die Fußball-Legende deutliche Worte.
Pele? Maradona? Von wegen. Für Brasiliens Stürmer-Legende Ronaldo ist Argentiniens Superstar Lionel nach dem WM-Torrekord zum besten Spieler der Geschichte aufgestiegen.
Es ist an der Zeit, dass die Welt das akzeptiert", sagte 'O Fenomeno': "Jedes Mal, wenn Messi den Platz betritt, wird es historisch und elegant."
Messi hatte Titelverteidiger Argentinien in der Nacht zu Mittwoch mit einem Dreierpack zum 3:0 (1:0)-Auftaktsieg bei der WM gegen Algerien geschossen und seiner außergewöhnlichen Karriere dabei gleich mehrere Meilensteine hinzugefügt. Mit seinen WM-Toren 14, 15 und 16 zog "La Pulga" mit Miroslav Klose gleich, genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt stieg der 38-Jährige zudem zum ersten Fußballer auf, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen ist.
Auch interessant: WM 2026: Lionel Messi führt Argentinien mit Torrekord zum Sieg
Mehr WM-Videos
ran Fußball
WM 2026: Messi-Bonus? Müller analysiert Gala mit Makel
Videoclip • 03:28 Min
ran Fußball
DFB-Team - Rüdiger feiert Brown: „Auf dem Platz wird er zum Monster“
Videoclip • 01:23 Min
ran Fußball
DFB-Team: "Generiere viele Klicks" - Rüdiger sieht Hate auch positiv
Videoclip • 01:08 Min
"Das ist eine unvergessliche und historische Nacht, die für immer in den Geschichtsbüchern stehen wird", sagte Ronaldo über die Messi-Show. Vor Klose und Messi war der Weltmeister von 2002 selber WM-Rekordtorschütze, der 49-Jährige kommt auf 15 Treffer bei Weltmeisterschaften.
Auch interessant: Lionel Messi: Die Rekorde und Meilensteine seiner WM-Karriere für Argentinien
Mehr WM-News
WM
Rafael van der Vaart bedauert diskriminierende Aussage
WM
WM 2026: England vs. Kroatien heute live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker - Halbzeit-Stand 2:2
WM
Ausgerechnet Rüdiger verkörpert Nagelsmanns Ideal - Kommentar
WM
Vergleich mit Messi: Südafrika wittert Ungleichbehandlung
WM
Kommentar: Ronaldo wird für Portugal zum Problem
WM
Cristiano Ronaldo abgemeldet - Portugal mit Fehlstart gegen DR Kongo