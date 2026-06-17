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WM 2026 - Ronaldo adelt Lionel Messi: Der Beste der Geschichte

Aktualisiert:

von SID

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WM 2026: Messi-Bonus? Müller analysiert Gala mit Makel

Videoclip • 03:28 Min

Ronaldo findet deutliche Worte. Nach dem 3:0-Auftaktsieg der Argentinier inklusive Dreierpack von Lionel Messi findet die Fußball-Legende deutliche Worte.

Pele? Maradona? Von wegen. Für Brasiliens Stürmer-Legende Ronaldo ist Argentiniens Superstar Lionel nach dem WM-Torrekord zum besten Spieler der Geschichte aufgestiegen.

Es ist an der Zeit, dass die Welt das akzeptiert", sagte 'O Fenomeno': "Jedes Mal, wenn Messi den Platz betritt, wird es historisch und elegant."

Messi hatte Titelverteidiger Argentinien in der Nacht zu Mittwoch mit einem Dreierpack zum 3:0 (1:0)-Auftaktsieg bei der WM gegen Algerien geschossen und seiner außergewöhnlichen Karriere dabei gleich mehrere Meilensteine hinzugefügt. Mit seinen WM-Toren 14, 15 und 16 zog "La Pulga" mit Miroslav Klose gleich, genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt stieg der 38-Jährige zudem zum ersten Fußballer auf, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen ist.

Auch interessant: WM 2026: Lionel Messi führt Argentinien mit Torrekord zum Sieg

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"Das ist eine unvergessliche und historische Nacht, die für immer in den Geschichtsbüchern stehen wird", sagte Ronaldo über die Messi-Show. Vor Klose und Messi war der Weltmeister von 2002 selber WM-Rekordtorschütze, der 49-Jährige kommt auf 15 Treffer bei Weltmeisterschaften.

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