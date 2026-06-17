WM
WM 2026: Argentinien gegen Österreich live im TV, Stream & Liveticker – alles zum zweiten Gruppenspiel
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“
Videoclip • 01:15 Min
Nach ihren erfolgreichen Auftritten am ersten Spieltag stehen sich der amtierende Weltmeister Argentinien und Herausforderer Österreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gegenüber. Beide Teams starteten mit einem Sieg ins Turnier und wollen nun den nächsten Schritt Richtung K.o.-Phase machen. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.
Nach dem erfolgreichen Auftakt beider Mannschaften geht es in diesem direkten Duell bereits um die Vorentscheidung in der Gruppe.
Argentinien unterstrich gegen Algerien erneut seine Ambitionen als Titelverteidiger, während Österreich nach einem wilden Schlagabtausch gegen Jordanien mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen mit dem Favoriten geht.
Argentinien vs. Österreich live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Montag, 22. Juni 2026, um 19:00 Uhr (MESZ)
Spielort: Dallas-Stadion (AT&T Stadium), Arlington, USA
Wettbewerb: WM 2026, 2. Spieltag, Gruppe J
Wer überträgt Argentinien – Österreich live im TV und Stream?
Fußballfans dürfen sich auf eine ausführliche Berichterstattung freuen: Das WM-Duell zwischen Argentinien und Österreich wird live im Free-TV in der ARD übertragen und es gibt einen kostenlosen Joyn-Livestream zum Spiel.
Kommende Fußball-Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Portugal - DR Kongo im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Portugal - DR Kongo im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
60 MinBald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
60 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: England - Kroatien im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: England - Kroatien im Stream
150 Min
WM 2026: Argentinien vs. Österreich im Liveticker
Wer nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Duell Argentinien gegen Österreich gibt es wie gewohnt auf ran.de. Hier verpasst ihr keine Karte, kein Tor und keine wichtige Spielszene.
Der Gegner im Check: Die Formkurve nach dem 1. Spieltag
Argentinien: Der Weltmeister präsentierte sich zum Auftakt in Topform. Beim Sieg gegen Algerien zeigte vor allem die Offensive um Superstar Lionel Messi, dass sie das Turnier erneut dominieren will. Die "Albiceleste" wirkte eingespielt und extrem fokussiert.
Österreich: Das ÖFB-Team erwischte einen spektakulären Start ins Turnier. Beim Triumph gegen Jordanien bewies Österreich eine enorme Comeback-Qualität und zeigte, dass sie auch gegen defensiv ausgerichtete Teams Lösungen finden. Das Selbstvertrauen nach diesem Sieg ist riesig.
Auch interessant: WM 2026: Spielt Lionel Messi? Alle Infos zur Argentinien-Aufstellung
Argentinien vs. Österreich im direkten Vergleich
Während Argentinien als klarer Favorit in das Turnier gestartet ist, hat der erste Spieltag gezeigt, dass die Österreicher für eine Überraschung gut sind. Die taktische Disziplin des Teams von Ralf Rangnick wird gegen das spielerische Schwergewicht aus Südamerika der entscheidende Faktor sein.
Interessanterweise ist das Duell bei dieser WM eine absolute Premiere: Noch nie zuvor trafen Argentinien und Österreich bei einer Weltmeisterschaft aufeinander.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Mehr Fußball-News
WM
WM-Rekordtorschützen: Top 20 der ewigen Torjägerliste im Überblick
WM
Nach Zittersieg: Österreich fiebert Messi entgegen
Bundesliga
WM-Trinkpausen bald auch in der Bundesliga und Champions League?
WM
Kommentar: Lionel Messi setzt immer noch neue Maßstäbe
WM
WM 2026: Weißes Haus widerspricht Iran-Vorwürfen
La Liga
Real Madrid verpflichtet Man-City-Star