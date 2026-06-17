WM 2026 - Weißes Haus widerspricht Iran-Vorwürfen: "Haben den Ablauf deutlich gemacht"

Der Iran muss nach dem politisch aufgeladenen Auftaktspiel sofort aus den USA ausreisen - und fühlt sich benachteiligt. Auch der FIFA-Präsident kann nicht helfen.

Kapitän Mehdi Taremi sprach erbost von einem "Desaster", Trainer Amir Ghalenoei beklagte die "Unterdrückung" seines Teams - und FIFA-Präsident Gianni Infantino konnte die Wut der Iraner über die Begleitumstände bei der WM und die Blitzabreise aus Los Angeles auch mit einem Kabinenbesuch nicht lindern. "Es wirkt, als ob wir von anderen gesteuert werden", schimpfte Ghalenoei.

Die Iraner waren davon ausgegangen, nach dem 2:2 (1:1) gegen Neuseeland (zum Spielbericht) noch eine Nacht in Kalifornien bleiben zu können, für Dienstagmorgen war ein Regenerationstraining vorgesehen. Stattdessen wurde das Team Melli zur sofortigen Abreise aus den USA in sein Teamquartier im mexikanischen Tijuana aufgefordert. Wieso das geändert wurde, wisse er nicht, sagte Ghalenoei, aber: "Wir sind das am meisten unterdrückte Team im Turnier."

Das Weiße Haus kann die Aussagen nicht nachvollziehen. Andrew Giuliani, Geschäftsführer der FIFA-Taskforce des Weißen Hauses, äußerte sich am Dienstag gegenüber der "Associated Press" verwundert. "Wir haben den Ablauf deutlich gemacht.“ Demnach stünde schon länger fest, dass der Iran unmittelbar nach dem Spiel aus den USA ins Base Camp nach Mexiko zurückreisen müsste.

Dabei hatten die Iraner beim politisch aufgeladenen Auftakt allen Widerständen und einer komplizierten Vorbereitung getrotzt. Die Chancen auf das erstmalige Erreichen der K.o.-Runde sehen Taremi und Co. durch die besonderen Begleitumstände aber geschmälert. "Bei der WM musst du dich gut auf das nächste Spiel vorbereiten. Aber diese Unterstützung haben wir nicht. Die FIFA könnte uns da mehr helfen", sagte der Angreifer von Olympiakos Piräus.

Infantino, betonte Taremi, habe der Mannschaft in der Kabine einen Besuch abgestattet und versuche "zu helfen. Aber es geht auch um andere Dinge." Zum Beispiel um das Fehlen des kompletten Medienteams oder des Verbandschefs, die kein Visum für die USA erhalten hatten. Auch Teile des weiteren Staffs fehlen. "Diese Leute sind wichtig für uns", sagte Taremi: "Das ist ein Desaster."