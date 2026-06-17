WM 2026 - Nach Zittersieg: Österreich fiebert Messi entgegen

ran Fußball Bundesliga RB Leipzig: Rangnick in Kult-Kutte! Mit schmerzhafter Vorgeschichte Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Österreich müht sich dank Rekordtorjäger Marko Arnautovic zum Sieg gegen Underdog Jordanien. Jetzt freuen sich Ralf Rangnick und sein Team auf den Weltmeister um Superstar Lionel Messi.

Österreich und Ralf Rangnick haben sich den Auftakt in die erste Weltmeisterschaft seit 1998 spielerisch sicher anders vorgestellt, doch dank Rekordtorjäger Marko Arnautovic erlebte das ÖFB-Team zumindest ergebnistechnisch einen Start nach Maß. Arnautovic, der bei Roter Stern Belgrad spielt, war von Trainer Ralf Rangnick beim glücklichen 3:1 (1:0) zum WM-Auftakt gegen Jordanien in der 46. Minute für Sasa Kalajdzic eingewechselt worden. Der 37-Jährige setzte in seinem 134. Länderspiel per Elfmeter (90.+12) den Schlusspunkt. Es war bereits sein 48. Treffer für den ÖFB. "Es waren für mich die ersten WM-Minuten, meine Familie auf der Tribüne, ein Tor gemacht und gewonnen - es gibt nix Schöneres. Guten Morgen an alle Österreicher, danke dass ihr uns unterstützt habt", sagte Arnautovic im ORF emotional. Seine Rekorde seien ihm "egal. Ich will bei meinem letzten Turnier mit dieser Mannschaft einfach alles geben."

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Ralf Rangnick: "Das war ein ganz schweres Stück Arbeit" Danach konnt auch Ralf Rangnick endlich durchatmen. In seinem dunklen Anzug mit lila Poloshirt ballte der deutsche Trainer der Österreicher die Fäuste und umarmte seine Stars um David Alaba sichtlich erleichtert. "Das", sagte Rangnick, "war ein ganz schweres Stück Arbeit und ein wichtiger Schritt." Doch das schmeichelhafte 3:1 (1:0) gegen Außenseiter Jordanien und der erste WM-Sieg seit 36 Jahren geriet bei "Felix Austria" schnell zur Nebensache. Zwar feierten die Fans auf den Tribünen im Levi's Stadium von Santa Clara ausgelassen die erste rot-weiß-rote WM-Party - in den Katakomben der mächtigen Arena richtete sich der Blick aber bereits auf das Mega-Duell mit Superstar Lionel Messi und Weltmeister Argentinien.

Lionel Messi bereits jetzt im Kopf Die drei Tore des 38-Jährigen gegen Algerien (3:0) beschäftigten Alaba und Co. im Nachgang mehr als der zähe Turnierstart gegen den Underdog. "Unglaublich! Dass Messi gleich mit einem Hattrick startet, ist natürlich Wahnsinn. Gott sei Dank hat er das heute gemacht und – hoffen wir – nicht nächste Woche", sagte Alaba beeindruckt. Man könne ja "kaum glauben, dass der fast 40 Jahre alt ist. Das ist wirklich ein absolutes Phänomen. Da kann man nur staunen", betonte Rangnick vor dem zweiten Spiel der Gruppe J am Montag (ab 19 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream) in Dallas.

Laimer: "Wir wollen es denen so eklig wie möglich machen" Messi hin oder her: "Wir wollen es denen so eklig wie möglich machen, und einfach unseren Fußball durchziehen. Ich glaube, die haben auch keinen Spaß, wenn sie gegen uns spielen müssen", sagte der Münchner Konrad Laimer bestimmt. Allerdings muss das hoch gehandelte Österreich gegen den Titelverteidiger gehörig zulegen, um die erhoffte Überraschung zu schaffen. Gegen Messi müsse das "ein bisschen besser ausschauen", betonte Romano Schmid, der sehenswert die Führung erzielt hatte (20.). Gegen Jordanien hatte er erst "richtig Spaß", räumte Rangnick ein, "als es den Elfmeter gegeben hat und als der drin war". Erst da "war dann endgültig klar, dass wir das Spiel gewinnen. Ansonsten war es wirklich ein sehr zähes Spiel für uns."

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