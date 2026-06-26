ran Fußball WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“ Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Am Freitag, den 26. Juni 2026, kommt es bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu einem echten Kracher in der Gruppenphase: Norwegen trifft auf Frankreich.

Wo wird das Spiel live übertragen? ran hat alle Informationen zusammengefasst. Update: Die Aufstellungen sind da! Norwegen: Selvik - Ostigard, Bjorkan, Falchener – Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb – Strand Larsen. Frankreich: Maignan - Kounde, Upamecano, Lacroix, Theo Hernandez - Kone, Tchouameni - Olise, Dembele, Doue - Mbappe. WM 2026: Norwegen vs. Frankreich am 26. Juni ab 21:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Livestream

Das Wichtigste auf einen Blick: Norwegen vs. Frankreich Anstoß : Freitag, 26.06.2026, 21:00 Uhr Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 15:00 Uhr

Spielort : Gillette Stadium, Boston (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe I

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Übertragung: Wo läuft Norwegen gegen Frankreich heute live im TV und Stream? Das dritte Gruppenspiel zwischen Norwegen und Frankreich wird live im Free-TV im ZDF - und somit auch im kostenlosen Livestream auf Joyn - zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Wer garantiert kein einziges Spiel der WM 2026 verpassen möchte, wird bei MagentaTV fündig. Der Streaming-Dienst der Telekom hält die kompletten Übertragungsrechte für alle 104 Spiele des Turniers. Das Match zwischen Norwegen und Frankreich wird dort definitiv in voller Länge, mit exklusiven Experten-Analysen und in bester HD/UHD-Qualität ausgestrahlt.

Die WM live auf Joyn Gleich live Live in 58 Minuten • Fussball WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Gleich live Live in 58 Minuten • Fussball WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 01:45 Uhr • Fussball WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 01:45 Uhr • Fussball WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 01:30 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 01:30 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 03:50 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 03:50 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 29.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Das Spiel Norwegen vs. Frankreich heute im Liveticker auf ran Falls du das Spiel nicht im TV oder Stream verfolgen kannst, verpasst du bei uns trotzdem keine Sekunde. Auf ran.de bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Norwegen gegen Frankreich mit allen Toren, Großchancen und heißen Szenen der Partie an. Zudem findest du direkt nach Abpfiff die ausführlichen Highlights, Spielberichte und Stimmen der Stars.

Norwegen gegen Frankreich: Showdown um den Gruppensieg Am 3. Spieltag der Gruppenphase geht es in der Gruppe I um die beste Ausgangslage für die K.-o.-Runde. Frankreich hat nach dem 3:1 gegen den Senegal und dem jüngsten 3:0 gegen den Irak das Ticket für das Sechzehntelfinale bereits vorzeitig gelöst. Doch auch die norwegische Nationalmannschaft ist nach dem 3:2-Sieg über den Senegal und dem Auftakterfolg gegen den Irak furios ins Turnier gestartet und ebenfalls bereits qualifiziert. Jetzt geht es im direkten Duell um Platz 1. Während Frankreich rund um seine etablierten Weltstars das Starensemble stellt, will Norwegen um Regisseur Martin Ødegaard beweisen, dass sie mit den ganz Großen der Welt mithalten können. Da zeitgleich das Parallelspiel Senegal gegen Irak stattfindet, steht fest: Taktische Scharmützel sind ausgeschlossen – beide Teams wollen den prestigeträchtigen Gruppensieg einfahren. WM 2026: Frankreich gegen Irak mit längstem Spiel der WM-Geschichte - warum wurde das Spiel unterbrochen?

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Mbappé vs. Haaland im Fokus Dieses Gruppenfinale elektrisiert vor allem durch das Traumduell Kylian Mbappé gegen Erling Haaland. Beide Superstars präsentieren sich bei dieser Endrunde bereits in Top-Form. Mbappé schoss beim turbulenten 3:0-Erfolg gegen den Irak bereits seinen zweiten WM-Doppelpack und steht nun bei insgesamt 16 WM-Treffern – damit zog der Real-Madrid-Knipser mit dem ewigen Miroslav Klose gleich. Doch Haaland steht dem in nichts nach: Beim hart umkämpften 3:2-Erfolg der Norweger gegen den Senegal schnürte auch der City-Torjäger einen Doppelpack und schoss sein Land fast im Alleingang zum Sieg.

Austragungsort der WM 2026: Boston Gespielt wird im geschichtsträchtigen Gillette Stadium (Boston-Stadium) in Foxborough, Massachusetts. Die Heimstätte des MLS-Klubs New England Revolution und des NFL-Teams New England Patriots wurde für die Endrunde umfassend modernisiert. Mit einer gigantischen, rund 2.000 Quadratmeter großen Videowand und erstklassiger Infrastruktur bietet die Arena Platz für über 65.000 Zuschauer und ist der perfekte Schauplatz für diesen europäischen WM-Kracher.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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